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OpenAI працює над більш просунутою моделлю ШІ, здатною міркувати та проводити «глибокі дослідження»
11:51 15.07.2024 |
Згідно з новим звітом Reuters, OpenAI працює над технологією штучного інтелекту, здатною до міркування, проведення глибоких досліджень і вирішення інших складних завдань.
Проєкт, відомий під кодовою назвою Strawberry, спрямований на те, щоб ШІ міг автономно переглядати інтернет і планувати виконання складних завдань. Раніше проєкт називався Q* (читається як "зірка Q") і вже демонстрував здатність відповідати на складні наукові та математичні запитання.
Наразі залишається багато невідомого про проєкт Strawberry, включно з його поточним етапом розробки та можливими функціями. Однак, якщо OpenAI вдасться реалізувати заявлені цілі, це стане значним кроком уперед у розвитку штучного інтелекту, даючи змогу моделям проводити глибші дослідження і розв'язувати складніші завдання, ніж це можливо сьогодні.
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