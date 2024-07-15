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АНАЛІТИКА

OpenAI працює над більш просунутою моделлю ШІ, здатною міркувати та проводити «глибокі дослідження»

11:51 15.07.2024 |

Новини IT

 

Згідно з новим звітом Reuters, OpenAI працює над технологією штучного інтелекту, здатною до міркування, проведення глибоких досліджень і вирішення інших складних завдань.

Проєкт, відомий під кодовою назвою Strawberry, спрямований на те, щоб ШІ міг автономно переглядати інтернет і планувати виконання складних завдань. Раніше проєкт називався Q* (читається як "зірка Q") і вже демонстрував здатність відповідати на складні наукові та математичні запитання.

Наразі залишається багато невідомого про проєкт Strawberry, включно з його поточним етапом розробки та можливими функціями. Однак, якщо OpenAI вдасться реалізувати заявлені цілі, це стане значним кроком уперед у розвитку штучного інтелекту, даючи змогу моделям проводити глибші дослідження і розв'язувати складніші завдання, ніж це можливо сьогодні.
За матеріалами: gagadget.com
 

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