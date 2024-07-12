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Українська гра ZOMBIE RAID: No One Survives вийшла у Дочасному доступі Steam
13:49 12.07.2024 |
У Дочасному доступі Steam вийшов цікавий кооперативний топдаун шутер ZOMBIE RAID: No One Survives від української Red Dot Studio.
У ZOMBIE RAID: No One Survives разом з іншими гравцями ви маєте стримувати орди зомбі, шукати нову зброю, та засоби посилення оборони, між боями покращувати навички персонажа, відкривати нову зброю та броню, поліпшувати амуніцію. У грі є реалістична балістика, перешкоди, яки пробивають кулі, реалістичне розповсюдження газів, friendly fire тощо.
У грі планується п'ять режимів: Рейд, Бої у команді, Матч смерті, Дуель та Орда. Роботи над режимами Рейд та Дуель ще тривають. На Steam є демо-версія, тож кожен може спробувати оцінити гру самостійно.
ZOMBIE RAID: No One Survives має українську локалізацію і пробуде у Дочасному доступі 1-2 роки. З нагоди релізу до 22 липня 2024 р. гра пропонується зі знижкою у 20% за 304 грн.
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