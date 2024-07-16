X перебуває під слідством з боку ЄС через сині галочки та рекламу

Європейський Союз регулярно проводить розслідування щодо великих технологічних компаній, і цього разу компанією, яка наразі перебуває під пильною увагою ЄС, є X.

Європейська комісія почала розслідування щодо компанії X, звинувачуючи її в порушенні Закону про цифрові послуги (DSA). За попередніми даними, платформа X вводить користувачів в оману за допомогою платної верифікації, що не відповідає галузевим стандартам. Проблема полягає в тому, що будь-хто може отримати синю галочку, що ускладнює визначення справжності акаунтів. Це призводить до збільшення кількості шахрайств і спаму.

Крім того, ЄС звинувачує X у недостатній прозорості реклами. Комісія стверджує, що у компанії немає надійного і доступного рекламного архіву, а також що X не надає дослідникам достатнього доступу до публічних даних. Дослідники змушені платити високі збори або відмовлятися від своїх проєктів.

Якщо звинувачення підтвердяться, X може бути оштрафована на суму до 6% від її глобального річного доходу і зобов'язана буде внести значні зміни для дотримання DSA.