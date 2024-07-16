Фінансові новини
- |
- 16.07.24
- |
- 15:14
- |
- RSS
- |
- мапа сайту
Авторизация
Банки та банківські технології
Політика
Корирування
Курс НБУ
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Корирування
Курс НБУ
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
X перебуває під слідством з боку ЄС через сині галочки та рекламу
13:46 16.07.2024 |
Європейський Союз регулярно проводить розслідування щодо великих технологічних компаній, і цього разу компанією, яка наразі перебуває під пильною увагою ЄС, є X.
Європейська комісія почала розслідування щодо компанії X, звинувачуючи її в порушенні Закону про цифрові послуги (DSA). За попередніми даними, платформа X вводить користувачів в оману за допомогою платної верифікації, що не відповідає галузевим стандартам. Проблема полягає в тому, що будь-хто може отримати синю галочку, що ускладнює визначення справжності акаунтів. Це призводить до збільшення кількості шахрайств і спаму.
Крім того, ЄС звинувачує X у недостатній прозорості реклами. Комісія стверджує, що у компанії немає надійного і доступного рекламного архіву, а також що X не надає дослідникам достатнього доступу до публічних даних. Дослідники змушені платити високі збори або відмовлятися від своїх проєктів.
Якщо звинувачення підтвердяться, X може бути оштрафована на суму до 6% від її глобального річного доходу і зобов'язана буде внести значні зміни для дотримання DSA.
|
|
ТЕГИ
ТОП-НОВИНИ
|Команда МВФ прибула до Києва для дискусій про податково-бюджетні плани України
ТОП-НОВИНИ
|Суд постановив випустити під заставу екс-розвідника Червінського
|Трамп визначився з кандидатом у віцепрезиденти
|Республіканці обрали Трампа кандидатом у президенти США
|НАБУ затримало на хабарі «слугу народу» Задорожнього. Він очолює ТСК Ради з фортифікацій
ПІДПИСКА НА НОВИНИ
Для підписки на розсилку новин введіть Вашу поштову адресу :
ПРЕС-РЕЛІЗИ
|Смак і користь в одній тарілці: вегетаріанське меню від кафе «ЕкоБуфет»
Втомилися від однотипних закладів і шукаєте щось дійсно особливе? Ласкаво просимо до вегетаріанського кафе EcoBuffet! Кожна страва від кухарів, закоханих у свою справу, — довершене гастрономічне відкриття, а ретельно відібрані продукти забезпечують не тільки яскравий смак, а й користь для організму.
У РУБРИЦІ
|BMW презентував новий M5 потужністю 727 к.с.
|X перебуває під слідством з боку ЄС через сині галочки та рекламу
|OpenAI працює над більш просунутою моделлю ШІ, здатною міркувати та проводити «глибокі дослідження»
|Українська гра ZOMBIE RAID: No One Survives вийшла у Дочасному доступі Steam
|Audi оновила флагманський кросовер RS Q8
|Ілон Маск анонсував імплантацію чипа Neuralink другому пацієнту та хоче наділити людей надздібностями
Бізнес
|Apple стала першою компанією, чия капіталізація досягла 3,5 трильйона доларів
|Fiat презентував новий кросовер Grande Panda
|Без проколу пальця: лазерний пластир розповість про стан здоров'я під час діабету
|Європа повертається у космос: ракета-носій Ariane 6 нарешті здійснила перший політ
|Xbox підвищує ціни на Game Pass та запроваджує новий план
|Xbox Game Pass Ultimate уже доступний на телевізорах із пристроями Amazon Fire TV - потрібен лише геймпад
|Платформа X Ілона Маска збавляє оберти, на неї впливає зростання Threads від Meta