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Британія ввела санкції проти 11 танкерів, що перевозять російську нафту
22:33 18.07.2024 |
Велика Британія розширила список санкцій проти "тіньового флоту" Росії ще на 11 позицій. Про це повідомляє агентство Reuters із посиланням на повідомлення британського уряду.
Санкції запроваджені щодо суден, включно із "Залів Амурский" та "СКФ Печора", що пов'язані з перевезенням нафти або нафтопродуктів із Росії до третьої країни.
В урядовому повідомленні йдеться, що, ймовірно, судна ходять під прапорами Панами, Габону та Островів Кука.
Минулого місяця Велика Британія запровадила перші санкції проти шести суден "тіньового флоту" Росії, які використовувалися для обходу західних санкцій щодо торгівлі російською нафтою.
Також у червні Британія запровадила санкції проти компанії "Інгосстрах", яка надає послуги російським експортерам нафти, включно зі страхуванням суден.
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