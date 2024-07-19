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ЗМІ: До тиску за зняття Байдена приєднались Обама та Пелосі
23:49 18.07.2024 |
Демократи-важковаговики Барак Обама та Ненсі Пелосі вважають, що президенту США Джо Байдену слід переглянути рішення про участь у виборах.
Про це стало відомо агентству АР, пише "Європейська правда".
Колишній президент Сполучених Штатів Барак Обама у приватному порядку висловив демократам занепокоєння щодо кандидатури президента Джо Байдена, а колишня спікерка Палати представників Ненсі Пелосі попередила безпосередньо Байдена, що демократи можуть втратити можливість отримати контроль у Палаті представників, якщо він не відмовиться від участі у виборах.
Обама, вкрай впливовий у Демократичній партії, в останні дні заявив союзникам, що шанси президента Байдена до перемоги значно зменшилися, і він вважає, що президенту необхідно серйозно розглянути життєздатність його кандидатури, за словами кількох джерел The Washington Post.
Пелосі показала Байдену результати опитувань, які свідчать про те, що він, швидше за все, не зможе перемогти Дональда Трампа, за словами людей, знайомих з цим питанням.
В умовах дефіциту часу демократи на найвищому рівні наполегливо закликають Байдена переглянути своє рішення про переобрання.
Варто зазначити, відразу після невдалих дебатів президента США з Дональдом Трампом Обама висловлювався на підтримку Байдена, стверджуючи, що "погані вечори трапляються".
За даними видання Axios, декілька топдемократів вважають, що президента США Джо Байдена невдовзі переконають не брати участі у виборах і він зніме кандидатуру.
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