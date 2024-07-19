Axios: Байден може зняти свою кандидатуру вже цими вихідними

Зростаючий тиск з боку лідерів Демократичної партії США та близьких друзів переконає президента Джо Байдена ухвалити рішення про вихід з президентських перегонів вже цими вихідними, пише у четвер, 18 липня, видання Axios з посиланням на слова кількох неназваних високопоставлених представників партії.

За словами джерел видання, зростаючий тиск, пильна увага та погані результати опитувань на тлі заяви про те, що у Байдена діагностували коронавірус, "унеможливлюють продовження його кампанії".

"Вищі лідери його партії, його друзі та ключові донори вважають, що він не може перемогти, не може змінити громадське сприйняття його віку та гостроти розуму і не може забезпечити більшість у Конгресі. Президенту кажуть, що якщо він залишиться в гонці, колишній президент Трамп може перемогти з великим відривом і знищити спадщину Байдена та надії демократів у листопаді", - пише Axios.

Демократи цілком очікують, що опитування після Національного з'їзду Республіканської партії можуть показати вибух, який може призвести до поразки демократів і в Конгресі, додає видання.

Нагадаємо, 17 липня видання Politico, посилаючись на результати закритого соціологічного аналізу, повідомило про те, що альтернативні кандидати від Демократичної партії на президентських виборах у США випереджають Джо Байдена в середньому на три відсоткових пункти в семи так званих "хитких" штатах.