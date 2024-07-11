Китай відмовився купувати російський скраплений газ за ринковими цінами

Китайські покупці скрапленого газу вимагають знижок на вантажі з Росії навіть від компаній, які не включені до списків санкцій.

Про це пише Reuters із посиланням на джерела, знайомі з перебігом останніх угод "Новатека" - найбільшого виробника СПГ в Росії, який з весни намагався вийти на китайський ринок, передає The Moscow Times.

За словами співрозмовників агентства, "Новатек" із квітня шукав покупців у Китаї на свій газ, оскільки санкції ускладнили йому експорт із багатомільярдного проєкту "Арктик СПГ-2".

Китайському представництву компанії, відкритому спеціально для пошуку місцевих клієнтів, вдалося продати вантаж об'ємом 75 тис. тонн, основну частину якого - 60 тис. тонн - купила Beijing Gas Group.

Проте "Новатеку" довелося піти на поступки за ціною.

"Незважаючи на те, що проєкт "Ямал СПГ" або "Новатек" як компанія не перебувають під санкціями США, зрештою покупці все одно чекають знижки, тому що це російський вантаж", - пояснив один із китайських трейдерів.

Як зазначається, Китай уже отримує з гігантською знижкою трубопровідний газ із Росії, який "Газпром" качає по запущеному в 2019 році газопроводу "Сила Сибіру". Цього року, згідно з матеріалами федерального бюджету, ціна цих поставок становитиме $260 за тис. кубометрів, що на 35% менше, ніж платять європейські клієнти "Газпрому", що залишилися ($400 за тис. кубів).

У рамках проєкту "Сила Сибіру-2", який Кремль наполегливо пропонує Пекіну, Китай взагалі вимагає газу за внутрішньоросійськими цінами: це близько $60 за тис. кубометрів - тобто в чотири рази менше, ніж "Газпром" отримує зараз.

Зі знижками до Китаю поставляється й російська нафта, від якої через санкції відмовилися країни Європи. На піку, влітку 2022 року, дисконт російських сортів для імпортерів Китаю досяг 16%, проте зараз зменшився до кількох доларів завдяки "тіньовому флоту", який возить барелі в обхід західних обмежень.

Наприкінці червня повідомлялося, що Росія після створення "тіньового" флоту для перевезення своєї нафти вирішила сформувати аналогічний для експорту скрапленого природного газу.

Європейські санкції проти російського СПГ

Як повідомлялося, 24 червня Рада Європейського Союзу ухвалила чотирнадцятий пакет економічних та індивідуальних обмежувальних заходів проти Росії у відповідь на її агресію в Україні.

Новий пакет включає санкції проти ще 116 фізичних та юридичних осіб, відповідальних за дії, що підривають або загрожують територіальній цілісності, суверенітету та незалежності України.

Нові обмеження також включають заходи проти російського скрапленого газу. Зокрема, з метою забезпечення того, щоб об'єкти ЄС не використовувалися для перевалки російського скрапленого природного газу до третіх країн, і в такий спосіб зменшити російські доходи, ЄС заборонить послуги з перевантаження російського СПГ на території ЄС з метою здійснення операцій з перевалки до третіх країн.

Зазначається, що це стосується як перевалки з судна на судно, так і з судна на берег, а також операцій з перевантаження, і не впливає на імпорт, а лише на реекспорт до третіх країн через територію ЄС.

Єврокомісія стежитиме за виконанням і розвитком цього рішення і може запропонувати пом'якшувальні заходи, якщо це буде необхідно.

Крім того, ЄС заборонить нові інвестиції, а також надання товарів, технологій і послуг для завершення будівництва СПГ-проєктів, таких як "Арктик СПГ 2" і "Мурманськ СПГ". Також запроваджуються обмеження на імпорт російського СПГ через термінали ЄС, не підключені до газової системи.