Авторизация

Ім'я користувача:

Пароль:

Новини

Топ-новини

Фінансові новини

Фінанси

Банки та банківські технології

Страхування

Новини економіки

Економіка

ПЕК (газ та електроенергія)

Нафта, бензин, автогаз

Агропромисловий комплекс

Право

Міжнародні новини

Україна

Політика

Бізнес

Бізнес

Новини IT

Транспорт

Аналітика

Фінанси

Економіка

ПЕК (газ та електроенергія)

Нафта, бензин, автогаз

Агропромисловий ринок

Політика

Міжнародна аналітика

Бізнес

Прес-релізи

Новини компаній

Корирування

Курс НБУ

Курс валют

Курс долара

Курс євро

Курс британського фунта

Курс швейцарського франка

Курс канадського долара

Міжбанк

Веб-майстру

Інформери

Інформер курсів НБУ

Інформер курс обміну валют

Інформер міжбанківські курси

Графіки

Графік курсів валют НБУ

Графік курс обміну валют

Графік міжбанківській курс

Експорт новин

Інформація про BIN.ua

Про сайт BIN.ua

Реклама на сайті

Контакти

Підписка на новини

 
НОВИНИ
АНАЛІТИКА

Десятки підсанкційних російських танкерів простоюють по всьому світу

 

Від холодних вод Балтійського моря до тихоокеанського узбережжя владивостока десятки танкерів, які раніше перевозили російську нафту, зараз стоять порожніми, повідомляє Bloomberg.

Судна стали бездіяльними після того, як потрапили під санкції США, Великої Британії та Європи, які почали посилювати в жовтні 2023 року. Деякі танкери були об'єктом обвинувачення нафти «Великою сімкою» за порушення ліміту цін на експорт російської нафти, інші - за приналежність державній танкерній компанії ПАТ «совкомфлот». Іншу партію визнали такою, що становить екологічний ризик.

Непрацюючі кораблі доводять, що Західні важелі дієві. Якщо він вирішить продовжити їх застосовувати, вони можуть зупинити транспортування російської нафти. Майже всі з 53 кораблі, на які наклали санкції з жовтня 2023 року, не змогли забрати жодного вантажу. Невелика частка тих, хто тоді завантажувався, намагалися приховати свою подальшу діяльність, вдаючись до вимкнення автоматичних систем стеження та переміщення вантажів з одного судна на інше, поки вони були невидимі.

Однак той факт, що фрахтові ставки - включно з частиною, безпосередньо пов'язаною із санкціями - падають, є критичним доказом того, що санкції заважають танкерам, але насправді вони не підвищують витрати росії на окремі вантажі.
За матеріалами: EnKorr
Ключові теги: Росія
 

ТЕГИ

Курс НБУ на завтра
 
 за
 курс
 uah
 %
USD
 1
 40,7146
  0,0516
 0,13
EUR
 1
 44,0776
  0,0070
 0,02

Курс обміну валют на сьогодні, 10:57
  куп. uah % прод. uah %
USD 40,4359  0,08 0,20 41,0237  0,03 0,07
EUR 43,7667  0,07 0,15 44,5441  0,02 0,04

Міжбанківський ринок на сьогодні, 11:33
  куп. uah % прод. uah %
USD 40,6650  0,09 0,23 40,6850  0,10 0,25
EUR -  - - -  - -

ТОП-НОВИНИ

ПІДПИСКА НА НОВИНИ

 

Бізнес