Десятки підсанкційних російських танкерів простоюють по всьому світу

Від холодних вод Балтійського моря до тихоокеанського узбережжя владивостока десятки танкерів, які раніше перевозили російську нафту, зараз стоять порожніми, повідомляє Bloomberg.

Судна стали бездіяльними після того, як потрапили під санкції США, Великої Британії та Європи, які почали посилювати в жовтні 2023 року. Деякі танкери були об'єктом обвинувачення нафти «Великою сімкою» за порушення ліміту цін на експорт російської нафти, інші - за приналежність державній танкерній компанії ПАТ «совкомфлот». Іншу партію визнали такою, що становить екологічний ризик.

Непрацюючі кораблі доводять, що Західні важелі дієві. Якщо він вирішить продовжити їх застосовувати, вони можуть зупинити транспортування російської нафти. Майже всі з 53 кораблі, на які наклали санкції з жовтня 2023 року, не змогли забрати жодного вантажу. Невелика частка тих, хто тоді завантажувався, намагалися приховати свою подальшу діяльність, вдаючись до вимкнення автоматичних систем стеження та переміщення вантажів з одного судна на інше, поки вони були невидимі.

Однак той факт, що фрахтові ставки - включно з частиною, безпосередньо пов'язаною із санкціями - падають, є критичним доказом того, що санкції заважають танкерам, але насправді вони не підвищують витрати росії на окремі вантажі.