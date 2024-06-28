Холодний душ для України. Головне з дебатів Байдена і Трампа

Джо Байден і Дональд Трамп провели перші теледебати, які здатні визначити хід усієї президентської кампанії 2024 року в США. Байден у них виглядав не найкраще, а головним опонентом для нього тут виступив навіть не Трамп, а власний вік.

Для демократів, яких представляв 81-річний Байден, цей спаринг став тестом на живучість їхнього висуванця у президентській кампанії, яка обіцяє бути найбрутальнішою в історії.

Ще ніколи в історії Сполучених Штатів президентські дебати не відбувалися так рано, до національних зʼїздів партій, які власне мають офіційно висунути кандидатури Байдена і Трампа на вибори.

Востаннє Байден із Трампом зустрічалися майже чотири роки тому - на теледебатах восени 2020 року. Того року вибори виграв Байден, а Трамп намагався заперечити результати волевиявлення.

Тепер політики побачилися в офісі телеканалу CNN у Атланті, де впродовж 90 хвилин відповідали на запитання пари телеведучих. І хоча глядачів усередині студії не було, до зустрічі Трампа з Байденом була прикута увага мільйонів людей у всьому світі, адже результати американських виборів матимуть вплив на цілу планету.

Байден проти віку

За чотири роки багато чого сталося у світі та в політичних біографіях обох кандидатів. Але найбільше впадало у вічі те, як відчутно Байден постарів.

На цих дебатах його ціллю номер один було показати себе молодим та енергійним попри цифру в паспорті, розвіявши страхи як власної партії, так і загалом американських виборців щодо здатності керувати найпотужнішою державою світу в літньому віці.

Однак зробити це Байдену не вдалося.





І не останню чергу в цьому зіграв слабкий голос, який не відновився після застуди. Байден також кілька разів плутав слова і терміни та припускався неточностей у цифрах.

Натомість 78-річний Трамп справляв враження сповненого енергії оратора, який точно знає, які струни зачепити, щоби виборець почув його, навіть якщо для цього треба вдатися до перебільшення або повторення розвінчаних тез.

Ця зустріч посіяла паніку в таборі демократів і стала холодним душем для України. Усе через те, як непевно, на думку аналітиків, тримався на сцені Байден і що сказав про Україну Трамп.

Кандидати обговорили цілий спектр тем - від кризи мігрантів та зростання злочинності до власного віку та заборони абортів. Попри величезне напруження в Індо-Тихоокеанському регіоні, політики пропустили цю тему і зосередилися на гарячих війнах в Україні та Газі.

Через різницю в часі дебати розпочалися о 4 ранку за київським часом.

Байден і Трамп про Україну

Однак у столиці України цієї ночі навряд чи спали, адже результати виборів в Америці напряму впливатимуть на військову підтримку Києва та сценарії завершення війни.

До обговорення українського питання опоненти прийшли після відносно цивілізованої дискусії щодо стану справ в американській економіці, заборони абортів та міграції.

І для української влади, визнаватиме вона зараз це вголос чи ні, підтвердилися найгірші побоювання: Трамп, який трохи випереджає в рейтингах довіри чинного президента Байдена і має всі шанси його перемогти, не приховав, що його не влаштовує нинішня підтримка Білим домом України, в першу чергу, з фінансового огляду. Трамп хоче якнайскоршого замирення між Україною та Росією і не хоче вкладатися у підтримку Києва.

Ведуча запитала Трампа, чи вважає той прийнятними умови російського президента для мирних переговорів - згоду України віддати окуповані території та частину ще не окупованих, але включених у Конституцію Росії, та відмову від членства у НАТО.

Трамп відповів, що якби Америку очолював президент, якого поважав Путін, то російсько-української війни не сталося б. За словами експрезидента США, коли Путін побачив хаотичне виведення американського контингенту з Афганістану, то вирішив, що і собі може піти в Україну.

Через те, що перед тим Трамп уже кілька разів ухилився від прямих відповідей на прямі питання, ведуча вирішила перепитати: "Чи умови Путіна є прийнятними для вас?"

"Ні, вони не є прийнятними", - двічі відповів Трамп.

Ця відповідь мала б заспокоїти Банкову. Якби Трамп не розвинув далі думку про підтримку України.

Експрезидент заявив, що Байден "надав Україні $200 млрд чи навіть більше" (Ред. - від квітня 2022 року Вашингтон надав Києву підтримки на $175,5 млрд) і назвав українського президента "найкращим продавцем в історії", що аж ніяк не можна розцінювати за комплімент.

За словами Трампа, "щоразу, коли Зеленський приїжджає до цієї країни, він повертається з $60 млрд". На переконання експрезидента, так не має тривати далі. Тож він повторив стару тезу про швидке укладення миру між Україною та РФ після його перемоги на виборах: "Я врегулюю цю війну між Путіним і Зеленським як новообраний президент до того, як набуду повноважень 20 січня".

Трамп помилково заявив, що ЄС чи не вдвічі менше вкладається в Україну і взагалі - між Америкою та Європою океан, тож саме європейці мають зосередити зусилля на українській проблемі.

У відповідь на це Байден назвав Путіна "воєнним злочинцем", змалював Трампа як "хлопця, який хоче вийти з НАТО", і пригадав своєму візаві заяву про заохочення Росії напасти на тих членів НАТО, які, на думку Трампа, недостатньо вкладаються в оборону.

Чинний президент США зробив акцент на його здатності згуртувати навколо України пів сотні держав, зокрема, Японію та Південну Корею. За словами Байдена, ці азійські країни розуміють, що війна в Україні "є серйозною загрозою для миру в цілому світі, бо ніколи велика війна в Європі не зупинялася в межах Європи".

Байден додав, що сила США у його союзницьких відносинах, і якщо Путін піде далі на НАТО, тоді активується стаття 5 Договору і члени Альянсу муситимуть захищати націю, на яку напали. Тож саме зараз має сенс зупинити велику війну, яка ще не перетнула кордонів НАТО. Та, на думку Байдена, підігравання Путіну тут не допоможуть.

"Гадаєте, він зупиниться в Україні? Як вважаєте, що буде з Польщею, Білоруссю, усіма цими країнами НАТО?.. Прагнете війни? Тоді просто дайте Путіну взяти Київ, а тоді подивіться, що станеться в Польщі, Угорщині та в усіх інших місцях уздовж кордону. Тоді у нас буде війна".

Оглядачі одразу звернули увагу на недоречну згадку Білорусі у цьому контексті і назвали це помилкою.

Та палка риторика Байдена не справила враження на Трампа і він показав, що не вірить у перемогу України.

"Байден завів нас у погане становище з Україною і Росією. Україна не виграє війни. У них закінчуються люди", - резюмував політик.

Експрезидент також недвозначно дав зрозуміти, що не забув відставки генпрокурора Шокіна за часів віцепрезидентства Байдена, який тоді відповідав за відносини з Україною. У таборі Трампа досі панує думка, що Шокіна звільнили, аби той не розслідував дії сина Байдена - Хантера - під час роботи сина президента в компанії Burisma.

Такі заяви ймовірного переможця на президентських виборах у США пролунали на тлі дозволу Вашингтона бити американською зброєю по російській території та стабілізації ситуації на Харківщині.

Однак з поверненням Трампа в Білий дім потік до України американської як військової, та і фінансової допомоги може зупинитися. І Києву варто вже зараз активно працювати над планом Б, який передбачатиме такий сценарій.