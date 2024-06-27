Єгипет і ОАЕ готові створити сили безпеки у післявоєнному Секторі Газа

Єгипет і Об'єднані Арабські Емірати (ОАЕ) готові взяти участь у створенні післявоєнних сил безпеки у Секторі Газа.

Про це заявив державний секретар США Ентоні Блінкен, повідомляє РБК-Україна з посиланням на The Times of Israel.

Сполучені Штати намагаються залучити арабських союзників до цієї ініціативи, адже вони готові реалізувати своє бачення післявоєнного управління смугою, попри те, що припинення вогню між Ізраїлем та ХАМАС залишається недосяжним.

Під час візитів до Катару, Єгипту, Ізраїлю та Йорданії два тижні тому, Блінкен заявив співрозмовникам, що США досягли прогресу в цьому питанні, отримавши підтримку Каїра й Абу-Дабі у створенні сил, які працюватимуть разом з місцевими палестинськими офіцерами.

Однак, за словами чиновників і джерел видання, Єгипет і Емірати висунули умови своєї участі. Зокрема, вони вимагають, щоб ця ініціатива була пов'язана зі створенням шляху до майбутньої палестинської держави - результат, який пообіцяв заблокувати прем'єр-міністр Беньямін Нетаньягу.

Третє джерело, знайоме з цим питанням, повідомило, що Єгипет також вимагає повного виведення ізраїльських військ з Сектора Газа - це умова, що, ймовірно, суперечить обіцянці Нетаньяху зберегти загальний контроль над безпекою в секторі після війни, з можливістю повернутися туди в разі потреби, щоб запобігти відродженню ХАМАСу.

Тим часом, ОАЕ вимагають участі США в післявоєнних силах безпеки смуги, повідомив арабський чиновник.

Блінкен сказав своїм колегам, що США допоможуть створити і навчити сили безпеки, а також гарантуватимуть, що вони матимуть тимчасовий мандат, щоб згодом їх можна було замінити повністю палестинським органом, повідомило третє джерело. За його словами, мета полягає в тому, щоб Палестинська адміністрація нарешті взяла під свій контроль Сектор Газа. Возз'єднання Смуги Гази і Західного берега річки Йордан під єдиною владою, розглядається як невід'ємний крок на шляху до остаточного вирішення проблеми за принципом двох держав.

Однак, за словами джерела, держсекретар уточнив, що США не будуть надавати власні війська.

Три концептуальні підходи

Під час прес-конференції 12 червня у місті Доха (Катар), Блінкен заявив, що США та їхні партнери незабаром оприлюднять свої плани післявоєнного управління Сектором Газа.

"Найближчими тижнями ми висунемо пропозиції щодо ключових елементів планування на наступний день. Вони включатимуть конкретні ідеї про те, як керувати управлінням, безпекою, реконструкцією", - сказав держскретар.

У розмові з The Times of Israel офіційні особи заявили, що США працюють над трьома концептуальними записками з кожного з цих питань, додавши, що Вашингтон сподівається, що Саудівська Аравія очолить зусилля з відновлення.

Що стосується управління, то Блінкен у приватній бесіді сказав своїм колегам, що метою буде створення перехідного уряду в Секторі Газа, який буде тісно співпрацювати з країнами регіону, повідомили чиновники.

Позиція Ізраїлю

Прем'єр-міністр Ізраїлю Беньямін Нетаньягу кілька місяців опирався проведенню переговорів на високому рівні про післявоєнне управління Сектором Газа, не бажаючи йти на конфронтацію зі своїми ультраправими партнерами по коаліції, які хочуть, щоб Ізраїль окупував регіон та відновив там поселення.

Голова партії "Національна єдність" Бенні Ганц послався на ухиляння Нетаньягу від вирішення цього питання, пояснюючи своє рішення вийти зі складу уряду воєнного часу. Хоча міністр оборони Йоав Галлант не пішов за Ганцом, він також розкритикував поведінку прем'єра в цьому питанні.

У вівторок Галлант повідомив журналістам, що під час зустрічей з високопосадовцями США у Вашингтоні, він обговорив свої плани на "наступний день", заявивши, що управління Сектором Газа має здійснюватися за участю "місцевих палестинців", регіональних партнерів та США, визнавши при цьому, що це буде "тривалий і складний процес".

У відповідь на цю доповідь речник Держдепартаменту США в інтерв'ю The Times of Israel заявив: "Ми продовжуємо обговорення з Палестинською автономією, ключовими партнерами та ізраїльтянами на наступний день після розробки плану для Сектора Газа, що включає в себе управління, безпеку і реконструкцію".

"Наступний день після ухвалення плану для Сектора Газа буде ключовим для досягнення міцного завершення конфлікту, а також для перетворення кінця війни на справедливий і міцний мир і використання цього миру як основи для побудови більш інтегрованого, більш стабільного, більш процвітаючого регіону", - додав представник Держдепартаменту.

План закінчення війни між Ізраїлем і ХАМАС

У травні президент США Джо Байден запропонував план із припинення війни у Секторі Газа. Ізраїль розцінив цю ініціативу як таку, що дозволить закінчити війну та повністю знищити ХАМАС.

Однак на початку червня ісламісти представили власний план припинення вогню в регіоні, що вміщує низку "поправок" до угоди. У США відкинули такі зміни як нереальні до виконання.

Нетаньягу готовий погодитися лише на "часткову" угоду про припинення вогню, щоб дозволити ЦАХАЛ продовжувати бойові дії.

Байден не очікує мирної угоди найближчим часом, оскільки обидві сторони відмовляються йти на компроміси.