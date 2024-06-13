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АНАЛІТИКА

Затор у порту Сингапуру посилюється, оскільки кораблі уникають Червоного моря

 

Порт Сингапуру, який і без того один із найзавантаженіших у світі, стикається з тривалим періодом заторів, оскільки відведення суден, щоб уникнути Червоного моря, штовхає більше контейнеровозів до азійського морського центру.

Як повідомляє Bloomberg, напади єменських повстанців-хуситів призвели до того, що судновласники вирішили не переходити через Суецький канал і йти довшим маршрутом навколо мису Доброї Надії на південному краю Африки. Це означає, що вони не мають змоги дозаправитися або розвантажити вантаж у портах Близького Сходу, що призводить до погіршення морського затору у водах Сингапуру.

Атаки хуситів позначилися на глобальних ланцюжках постачань, але наслідки особливо гострі у Сингапурі, який розташовано на одному з найбільш завантажених у світі судноплавних маршрутів, що з'єднує Європу й Близький Схід із Китаєм. Зростаючий затор у порту, головному центрі заправки паливом і перерозподілу контейнерів, призведе до затримок доставлення товарів, а також посилить тиск на тарифи на доставлення.

Зі слів Джаенду Крішни, директора Drewry Maritime Services , рівень використання корабелень у Сингапурі, який є показником завантаженості контейнерного порту, зріс майже до 90% минулого місяця порівняно з оптимальним рівнем близько 70%.

При цьому відбувається багато змін маршрутів, що призводить до змін у розкладі суден і нагромадження перевантажувальних контейнерів у певних портах. Це спричиняє «скупчення кораблів» у деяких вузлах, оскільки час очікування стає довшим, а затори зростають, сказав Крішна.

Обсяги контейнерних перевезень у Сингапурі становили 16,9 млн двадцятифутових еквівалентних одиниць, або TEUs, за перші п'ять місяців року, що майже на 8% більше, ніж за аналогічний період 2023 року, йдеться в заяві морського й портового управління Сингапуру. Контейнерні лінії, включно з CMA CGM SA, перемістили більший тоннаж через порт міста-держави, повідомляє влада.

Наразі є деякі перші ознаки того, що перевантаженість контейнерів у Сингапурі починає зменшуватися цього місяця, зі слів суднових брокерів, що може запобігти подальшому погіршенню нагромадження контейнерів.

Минулого місяця також спостерігалася підвищена активність у портах Малайзії. Танджунг Пелепас, розташований на захід від міста-штату на протоці Джохор, і Кланг, поблизу Куала-Лумпура, мали рекордну місячну пропускну спроможність у травні. Навпаки, трафік у головних портах Близького Сходу впав. За даними Drewry, обсяги в основному перевантажувальному центрі Салала в Омані впали на 17% у І кварталі.

Зі слів аналітиків HSBC Holdings Plc, включно з Парашем Джейном, напруга контейнеровозів навряд чи скоро зменшиться, а спотові ставки на судна, ймовірно, зростуть ще більше.

«Хоча ця неефективність здебільшого зосереджена в регіонах-експортерах в Азії й деяких транспортних центрах, буде лише питанням часу, коли ці проблеми поширяться на напрямки імпорту в ЄС і США», - сказали вони.
За матеріалами: EnKorr
 

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