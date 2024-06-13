Фінансові новини
- |
- 13.06.24
- |
- 10:44
- |
- RSS
- |
- мапа сайту
Авторизация
Банки та банківські технології
Політика
Корирування
Курс НБУ
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Корирування
Курс НБУ
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Затор у порту Сингапуру посилюється, оскільки кораблі уникають Червоного моря
10:30 13.06.2024 |
Порт Сингапуру, який і без того один із найзавантаженіших у світі, стикається з тривалим періодом заторів, оскільки відведення суден, щоб уникнути Червоного моря, штовхає більше контейнеровозів до азійського морського центру.
Як повідомляє Bloomberg, напади єменських повстанців-хуситів призвели до того, що судновласники вирішили не переходити через Суецький канал і йти довшим маршрутом навколо мису Доброї Надії на південному краю Африки. Це означає, що вони не мають змоги дозаправитися або розвантажити вантаж у портах Близького Сходу, що призводить до погіршення морського затору у водах Сингапуру.
Атаки хуситів позначилися на глобальних ланцюжках постачань, але наслідки особливо гострі у Сингапурі, який розташовано на одному з найбільш завантажених у світі судноплавних маршрутів, що з'єднує Європу й Близький Схід із Китаєм. Зростаючий затор у порту, головному центрі заправки паливом і перерозподілу контейнерів, призведе до затримок доставлення товарів, а також посилить тиск на тарифи на доставлення.
Зі слів Джаенду Крішни, директора Drewry Maritime Services , рівень використання корабелень у Сингапурі, який є показником завантаженості контейнерного порту, зріс майже до 90% минулого місяця порівняно з оптимальним рівнем близько 70%.
При цьому відбувається багато змін маршрутів, що призводить до змін у розкладі суден і нагромадження перевантажувальних контейнерів у певних портах. Це спричиняє «скупчення кораблів» у деяких вузлах, оскільки час очікування стає довшим, а затори зростають, сказав Крішна.
Обсяги контейнерних перевезень у Сингапурі становили 16,9 млн двадцятифутових еквівалентних одиниць, або TEUs, за перші п'ять місяців року, що майже на 8% більше, ніж за аналогічний період 2023 року, йдеться в заяві морського й портового управління Сингапуру. Контейнерні лінії, включно з CMA CGM SA, перемістили більший тоннаж через порт міста-держави, повідомляє влада.
Наразі є деякі перші ознаки того, що перевантаженість контейнерів у Сингапурі починає зменшуватися цього місяця, зі слів суднових брокерів, що може запобігти подальшому погіршенню нагромадження контейнерів.
Минулого місяця також спостерігалася підвищена активність у портах Малайзії. Танджунг Пелепас, розташований на захід від міста-штату на протоці Джохор, і Кланг, поблизу Куала-Лумпура, мали рекордну місячну пропускну спроможність у травні. Навпаки, трафік у головних портах Близького Сходу впав. За даними Drewry, обсяги в основному перевантажувальному центрі Салала в Омані впали на 17% у І кварталі.
Зі слів аналітиків HSBC Holdings Plc, включно з Парашем Джейном, напруга контейнеровозів навряд чи скоро зменшиться, а спотові ставки на судна, ймовірно, зростуть ще більше.
«Хоча ця неефективність здебільшого зосереджена в регіонах-експортерах в Азії й деяких транспортних центрах, буде лише питанням часу, коли ці проблеми поширяться на напрямки імпорту в ЄС і США», - сказали вони.
|
|
ТЕГИ
ТОП-НОВИНИ
ТОП-НОВИНИ
|Британія на саміті G7 оголосить про виділення Україні майже $300 млн
|ЗМІ: G7 схвалила для Україні $50 млрд за рахунок активів РФ
|У Білому домі підтвердили, що Україна та США підпишуть завтра гарантії безпеки
|США запровадили санкції проти «Московської біржі», вона вимушено запинила торги доларом та євро
ПІДПИСКА НА НОВИНИ
Для підписки на розсилку новин введіть Вашу поштову адресу :
ПРЕС-РЕЛІЗИ
У РУБРИЦІ
|Україна та ЄС домовилися про продовження "транспортного безвізу", – Качка
|WP: У США визнають, що Трамп зможе скасувати безпекову угоду з Україною
|Затор у порту Сингапуру посилюється, оскільки кораблі уникають Червоного моря
|Норвегія передає Україні постріли до гранатометів на майже 42 млн євро
|Допомога Китаю відіграє ключову роль у російсько-українській війні, - Столтенберг
|Пентагон: На «Рамштайні» обговорять потребу України в ППО, зокрема – у Patriot
Бізнес
|Провал The World: що сталося зі штучними островами, на які Дубай витратив $15 млрд
|Ілон Маск пригрозив заборонити пристрої Apple у своїх компаніях, якщо в них буде інтегрований ChatGPT
|ChatGPT інтегрують в айфони. Що означає угода OpenAI та Apple?
|Apple Genmoji, «розумна Siri» та партнерство з OpenAI — штучний інтелект нарешті «приземлився» в Купертіно
|Apple анонсувала macOS 15 Sequoia з Apple Intelligence, дзеркальним відображенням iPhone та кросплатформною программою Passwords
|Apple анонсувала watchOS 11 — режим тренувань, нові функції здоров'я та інтерактивні сповіщення
|Apple анонсувала iOS 18 з новими можливостями кастомізації, оновленим Photos та ігровим режимом