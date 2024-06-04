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Санкції працюють: У російських туристів у Туреччині виникли проблеми з оплатою послуг
17:29 03.06.2024 |
Росіяни почали відчувати труднощі з оплатою туристичних послуг у Туреччині після обмеження платежів, пов'язаних із Росією.
Про це пише The Moscow Times із посиланням на джерело в одному з приватних банків в Анкарі.
"У ряді випадків не проходить оплата за нашими системами через відомі санкції, туристи не можуть сплатити за покупку, послугу. Намагаємося шукати шляхи вирішення, але загалом, звичайно ж, труднощі є", - зазначив співрозмовник.
При цьому конкретні терміни вирішення проблеми з банківськими переказами з Росії до Туреччини поки не відомі.
Посол РФ у країні Алєксєй Єрхов визнав, що ситуація навколо платіжних переказів між двома країнами залишається напруженою.
Ще на початку березня видання Aydınık повідомляло, що турецькі готелі не можуть отримувати плату із Росії за проживання російських гостей. Грошові перекази або надходять занадто пізно, або відправляються назад.
Блокування російських платежів
Турецькі банки почали блокувати платежі із Росії з січня 2024 року, писав Ekonomim. Платіжна блокада стала практично тотальною і торкнулася всіх галузей від торгівлі до туризму. При цьому під удар потрапили розрахунки в національних валютах: турецькі банки не приймають з Росії ні ліри, ні рублі.
Згодом уряди Туреччини та Росії знайшли часткове вирішення проблеми з розрахунками, але лише для чотирьох секторів економіки, писало турецьке видання Ekonomim.
Зокрема, турецькі експортери готового одягу, текстилю, взуття та продовольства почали отримувати оплату від російських покупців через державний банк Emlak Katılım Bankası.
Посилення політики турецьких банків було викликано указом президента США Джо Байдена, згідно з яким Міністерство фінансів США може вводити заходи проти іноземних банків, які працюють з підсанкційними особами з Росії або сприяють постачанню певних матеріалів та обладнання російському оборонно-промисловому комплексу.
З лютого банки Туреччини запровадили послаблення - дозволили проводити оплату за товари та послуги із "зеленого списку", до якого входять туризм, продовольство, медицина, текстиль та освіта. Але проблеми із розрахунками все одно залишилися.
Російські туристи
У 2023 році Росія була лідером за обсягом турпотоку до Туреччини: росіяни здійснили 6,3 млн туристичних візитів до країни, або на 20,7% більше, ніж у перший рік розв'язаною Росією війни проти Україні. При цьому відразу після початку труднощів із платежами у січні-лютому цього року кількість поїздок росіян до Туреччини скоротилася на 14% рік до року, до 433,6 тис.
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