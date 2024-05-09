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В ЄС вважають, що з ухваленням санкцій проти російського СПГ проблем не буде
15:56 09.05.2024 |
Єврокомісарка з питань енергетики Кадрі Сімсон переконана, що ретельна підготовча робота Єврокомісії над новим пакетом санкцій проти РФ і нещодавно ухвалена міністрами енергетики ЄС газова угода мають забезпечити безперешкодне схвалення обмежень щодо експорту скрапленого газу (СПГ) з Росії.
Про це Сімсон сказала в інтерв'ю естонському мовнику ERR, повідомляє "Європейська правда".
Вона підкреслила, що Єврокомісія ніколи не запропонує санкції, збиток яких для європейської економіки перевищить їхній негативний вплив на російську економіку.
"Тому ця пропозиція також була ретельно підготовлена. І те, що ми вперше змогли включити СПГ до пакета санкцій, де досі газ не був охоплений жодними санкціями, також стало можливим завдяки тому, що і міністри енергетики виконали свою попередню роботу", - сказала єврокомісарка.
Вона уточнила, що газовий пакет, схвалений міністрами енергетики країн-членів ЄС, уже успішно пройшов голосування в Європарламенті і набуде чинності 21 травня.
"Оскільки газовий пакет, який був схвалений міністрами енергетики, зачіпає набагато більшу частину російського бізнесу з торгівлі СПГ порівняно із запропонованими заходами в рамках санкцій, я з оптимізмом дивлюся на перспективу одностайного схвалення 14-го пакета", - зазначила Сімсон.
Сімсон додала, що один з елементів запропонованих санкцій також зачіпає майбутні доходи Росії від експорту СПГ.
"А саме, оскільки Росія вирішила не продавати газ багатьом європейським компаніям - це було одностороннє рішення Росії - вона шукає нові ринки для свого природного газу і хотіла б збільшити свої потужності з виробництва СПГ. Але ми обмежуємо її доступ до технологій і фінансування: Усть-Луга 2, Мурманськ, Арктик - це проєкти, які зараз не мають прямого впливу на ринок, але вплинуть на обсяги російського виробництва після 2025 року", - пояснила вона.
За словами Сімсон, у самої Росії немає ні технологій, ні доступу до фінансування для нарощування потужностей з виробництва СПГ.
Нагадаємо, у квітні Європейський парламент проголосував за ухвалення правил, що дозволяють європейським урядам заборонити імпорт російського скрапленого природного газу (СПГ).
Нові правила газового ринку ЄС дозволяють урядам тимчасово заборонити російським і білоруським експортерам газу брати участь у тендерах на отримання потужностей в інфраструктурі, необхідних для постачання трубопровідного газу і СПГ до Європи.
Переважна більшість країн ЄС повинна схвалити цю політику, перш ніж вона набуде чинності - крок, який, як очікується, дозволить прийняти закон без змін.
ЗМІ раніше повідомили, що Єврокомісія надіслала до країн ЄС проєкт пропозиції 14-го пакета санкцій проти Росії, який містить, серед іншого, обмеження на імпорт СПГ з Росії, хоча повне ембарго не планується.
У квітні віцепрезидент Єврокомісії Валдіс Домбровскіс підтвердив, що ЄС почав роботу над наступним, чотирнадцятим пакетом санкцій проти Росії через її повномасштабне вторгнення в Україну.
Попередній, 13-й пакет обмежувальних заходів проти Росії, Рада ЄС схвалила 23 лютого, до другої річниці повномасштабного вторгнення РФ.
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