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Джеймі Даймон
Тисячі літаків втрачають GPS-сигнал над Балтійським морем, у збоях підозрюють РФ — The Sun
12:25 23.04.2024 |
Тисячі цивільних пасажирських рейсів авіакомпаній до країн Балтії з Великої Британії постраждали через перешкоди супутниковій навігації. У збоях вони підозрюють Росію, пише таблоїд The Sun, що разом із дослідниками організації GPSJAM.org провів вивчення проблеми.
За вісім останніх місяців перебої у навігації відчули пілоти 2309 рейсів Ryanair, 1368 рейсів Wizz Air, 82 рейси British Airways і чотири рейси easyJet.
Глушники GPS надсилають помилкові дані, що порушують сигнал супутникової навігації, на який покладаються системи авіалайнера. Це викликає помилкові попередження в кабіні екіпажу, відволікаючи пілотів і потенційно ризикуючи життям пасажирів.
Помилкові сигнали можуть містити неправдиву інформацію про висоту та місцеперебування літака.
Російський Калінінград, розташований на березі Балтійського моря, добре відомий серед екіпажів авіалайнерів як гаряча точка перешкод.
У березні супутникова система літака ВПС Великої Британії, на борту якого був міністр оборони Грант Шаппс, також була атакована. На Даунінг-стріт підтвердили, що у літака "були перешкоди GPS", але заявили, що це "не загрожує безпеці польоту".
Керівники авіації вже багато років стурбовані перешкодами GPS, оскільки потенційні ризики зросли після вторгнення Росії в Україну у 2022 році.
Голова Європейського агентства з авіаційної безпеки заявив про різке зростання кількості атак на ці системи, що становить загрозу безпеці. Пілоти також помітили збільшення збоїв в авіаційних системах.
"Кожен рейс, який я виконую через північну Туреччину й до Іраку - здебільшого вздовж кордонів Росії й Ірану - тепер супроводжується перешкодами GPS. Авіаційні системи попереджають нас, коли щось не працює. Ми часто отримуємо численні оповіщення протягом кількох годин", - розповів один з пілотів.
Водночас Гленн Бредлі, представник Управління цивільної авіації, заявив, що політ залишається одним із найбезпечніших видів подорожей, додавши: "Існує кілька протоколів безпеки для захисту навігаційних систем на комерційних літаках. Придушення GPS не впливає безпосередньо на навігацію літака".
Пілоти можуть перейти на резервні системи, зокрема використовувати наземні радіомаяки, на які не діють глушники GPS, оскільки вони працюють на різних радіочастотах.
Що відомо про збої у роботі GPS
В Естонії фіксують збої у роботі GPS - системи навігації, що працює завдяки супутникам на орбіті Землі. В країні вважають, що в роботу GPS втручаються росіяни, які прагнуть заглушити безпілотники.
У Міністерстві оборони Німеччини вважають, що Росія "дуже ймовірно" стоїть за серією збоїв в роботі GPS в Балтійському регіоні.
Кількість збоїв у роботі GPS повітряного транспорту у Фінляндії з початку 2024 року вже втричі перевищила показник за весь минулий рік. Фінське агентство зв'язку і транспорту виявило більшість збоїв сигналу GPS у Чорноморському регіоні, в районі країн Балтії, а також біля російського Калінінграда.
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