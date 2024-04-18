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АНАЛІТИКА

Польські фермери сьогодні знову можуть заблокувати пункти пропуску «Краківець» та «Шегині» - ДПСУ

 

За попередньою інформацією польських прикордонників, сьогодні польські фермери можуть поновити свої дії з блокування руху по напрямках «Краківець» та «Шегині».

Про це повідомив речник Держприкордонслужби Андрій Демченко в ефірі телемарафону «Єдині новини», повідомляє Укрінформ.

«На жаль, вчора отримали від польських прикордонників попередню інформацію, про те, що сьогодні близько 9 години польські фермери можуть поновити свої дії з блокування руху по напрямку «Краківця» та пункту пропуску «Шегині». По «Краківцю» ці дії можуть тривати десь два дні, а по напрямку пункту пропуску «Шегині» протягом сьогоднішнього дня до завтра до 9 години ранку. Чи станеться це чи не станеться, зможемо більш предметно сказати, коли будемо розуміти, що такі дії польські фермери почали, і обов'язково про це повідомимо», - сказав Демченко.

Як передавав Укрінформ, раніше повідомлялося, що з 18 квітня польські страйкарі планують відновити блокаду перед пунктом пропуску «Корчова-Краківець».
Ключові теги: Польща
 

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