Морська коаліція. Як Захід озброює Україну для війни на морі та річках

Кирило Данильченко / BBC Україна

Партнери передають Україні кораблі та катери, зокрема, щоб українські сили закріпилися у північно-західній частині Чорного моря - проводили патрулі для торговельних суден і витіснили з регіону корвети росіян.

Важливість торговельних шляхів для країни, що експортує сировину, неможливо переоцінити. В Україні сотні тисяч людей задіяні в металургії, сільському господарстві та інших сферах, залежних від цих шляхів.

Тому морський транспортний коридор - стратегічна артерія для української економіки.

Інший важливий театр воєнних дій - річки на півночі та на півдні.

У грудні 2023 року для підтримки України на морі, у прибережних зонах та річках створили "морську коаліцію", яку очолили Британія та Норвегія.

На сьогодні ця коаліція кораблів для України виглядає так:

Бельгія

Країна передає три тральщики класу Alkmaar. Це 51-метрові "мінні мисливці", розроблені за спільним проєктом Франції, Бельгії та Нідерландів.

Один з бельгійських "мінних мисливців" класу Alkmaar

Судячи з бельгійських заяв, Україна отримає достатньо "живі" кораблі кінця 1980-х чи 1990-х років побудови. Озброєні ці тральщики 12-мм кулеметами та 20-мм гарматою. Є також модифікації лише під кулемети.

Уся серія отримала квіткові імена - Astra, Narcis (саме "Нарцис") - один з трьох, які передають Україні).

Ці кораблі пройшли модернізацію - отримали новий гідролокатор, двигуни, декомпресійну камеру для водолазів, системи дистанційного пошуку та підриву мін (дрони) SeaFox і Double Eagle.

Дрон Double Eagle

Зазвичай це працює так: корабель підходить на безпечну відстань до міни, спускає на воду два катери з жорстким дном та водолазами або ж засікає міни локатором. А далі можуть використовувати згадані безпілотники - або багаторазовий, що слугує занурювальним гідролокатором і оснащений маніпулятором (Double Eagle), або одноразові камікадзе (SeaFox-С), що гинуть разом із підірваним зарядом.

Велика Британія

Британці передають два тральщики класу Sandown. Їх уже назвали "Чернігів" та "Черкаси".

Поки що вони базуються в британських портах, де екіпажі беруть участь у навчаннях - Туреччина не пропускає кораблі згідно з Конвенцією Монтре.

Тральщик "Черкаси" (у складі Королівського флоту Британії - HMS Shorahem)

(На початку 2024 року Туреччина заявила , що від початку російської "спецоперації" в Україні вважає це війною, а тому не буде пропускати військові кораблі обох країн через свої протоки Босфор і Дарданелли до кінця бойових дій. Це стосувалося двох мінних тральщиків, переданих Україні Британією і, ймовірно, обмеження будуть і щодо бельгійських "мінних мисливців". - Ред.)

Тральщики Sandown можуть бути не лише "мисливцями за мінами" (як і бельгійські Alkmaar), а й можуть ставити міни, бути кораблями забезпечення та проводити радіолокаційне патрулювання.

Нідерланди

Амстердам передає Києву три 16-метрові морські бойові катери CB90.

Швидкісний штурмовий катер CB90 (Combat Boat 90) розроблений для шведського воєнно-морського флоту, але використовується багатьма країнами, зокрема Нідерландами

Завдяки їхнім габаритам (16 метрів у довжину та 3,8 - у ширину) ці катери можуть доправляти в Україну суходолом.

Нідерланди також нададуть 19 катерів класу "річка-море" та "річка" з жорстким дном для дій у гирлі Дніпра та біля островів під Херсоном.

Канада

Канадці надають десять багатоцільових 13-метрових катерів Zodiac, які використовуються для сил спецоперацій, наприклад, Францією.

Катер Zodiac

Їх використовують для пошукових чи рятувальних операцій, транспортування чи евакуації особового складу, перевезення вантажів та розвідки.

Швеція

Шведські союзники передають десять вже згаданих морських CB90, плюс ще 20 річкових катерів.

Катери CB90 можуть бути озброєні великокаліберними кулеметами Browning M2 та автоматичними гранатометами Mk 19

Загалом CB90 хороші як десантні, але можуть використовуватися і для команд з ракетами малого радіусу (8-10 км), завдавати вогневого ураження по катерах противника з 40-мм автоматичних гранатометів, захищати себе за допомогою ПЗРК від атак з повітря прямо з палуби (а у шведів є непогані ракетні комплекси RBS 70, які здатні бити на висоту 4-5 км)

Фінляндія

Тип і кількість катерів, які надійшли від Фінляндії, засекречено (тут традиційно все таємно, тільки потім на фронті "спливають" фінські бронетранспортери Sisu чи буксирована артилерія).

Але загалом у фінів спільний зі Швецією підрозділ берегової оборони - ті самі завдання, та сама тактика, лише свої моделі суден.

Навіщо стільки катерів

По-перше, для Корпусу морської піхоти України.

Його активно посилюють, розгортають додаткові підрозділи, навіть деякі частини ТРО будуть морпіхами.

Така, на перший погляд, "різнорідність" корпусу - це нормально. Польща, наприклад, свої територіальні бригади заточує по воєводствах - гірські, єгерські, прикордонні підрозділи готують з використанням коней та піших патрулів в лісистій місцевості.

Те, що українських морпіхів активно навчатиме Норвегія, говорить і про їхню спеціалізацію.

Скандинави ставлять зі своїх катерів морські міни, розгортають на узбережжі і в мережі островів групи з високоточною зброєю, яка створює "райони безпеки" в 10 км зоні навколо, щоб вражати навіть великі кораблі у слабкі місця (рубка, гарматна вежа, машинне відділення).

Ділянка Дніпра від знищеної греблі Каховського водосховища і на південь стала ареною боїв, місій постачання катерами, замаскованих барж, "одноразових" човнів із задачею провести ротацію.

Схема "зернового коридору" від Одеси станом на 2022 рік

По-друге, супровід торгових суден.

Тут перед катерами стоять свої виклики, не обов'язково пов'язані з класичними морськими боями.

Влітку, коли очікуються F-16, ЗСУ зможуть проводити операції для захисту торгового коридору з протикорабельними ракетами "Гарпун", споряджаючи багатоцільові групи з розвідником, літаком РЕБ, який несе станцію самоприкриття, і пари носіїв протикорабельних ракет проти кораблів противника.

Ракети Harpoon Block II для пускових наземного базування Україні передавала Данія. У повітряній версії їхній радіус - 230 км, плюс захоплення цілі на кінцевому етапі траєкторії. Це означає, що якщо їх запустити десь від Вилкового, то ракети долетять до району траверзу у Варни. І такі ракети є в наявності у країнах, які нам передають допомогу.

А на більшій відстані загрозою для росіян вже будуть безекіпажні катери (БЕКи) - через них зараз Чорноморський флот РФ зараз намагається особливо не виходити зі своїх баз, окрім підводних човнів.

Задачами українських катерів у супроводі торгових суден може бути протистояння російським катерам, що все ж захочуть провести огляд цивільних транспортів.

Також вони можуть зіткнутися з російською авіацією і тоді потрібно буде "відганяти" її ПЗРК - прецеденти вже були, коли катери ГУР відстрілювалися від штурмовиків переносними ракетними комплексами.

До складу Дніпровської флотилії входять МБАКи українського виробництва, які посилять західними річковими катерами

По-третє - Дніпровська флотилія.

Там багато завдань: і збивати крилаті ракети з "Шахедами", і перекидати вздовж узбережжя протидиверсійні групи, і патрулювати біля Прип'яті та павутиння островів та мілин на кордоні з Білоруссю.

Правильно розгорнута на острові мінометна батарея та безпілотники, що запускаються з катерів для коригування, можуть відбити бажання у диверсантів супротивника робити рейди на прикордонні застави.

Нещодавня риторика Лукашенка, про те, що будь-які дії проти України марні, оскільки там 120 тисяч українських солдатів закопалися в землю і туди "не підійти" - це про застави, пости, інженерні укріплення та річкові катери.

Спецназ прикордонників "Дозор", різні маневрені групи на допомогу армії та мала зенітна артилерія - все це робота для катерних груп.

(Дніпровський дивізіон Річкової флотилії ВМСУ вже отримав якусь кількість суден від США, серед яких "морські бойові катери" (PBR або Patrol Boat, River), "невеликі річкові судна" (SURC) та десантні катери Sherp the Shuttle, які неодноразово демонструвалися під час навчань. Розміри дозволяють доправляти ці катери в Україну суходолом. - Ред.)

Тральщик "Черкаси" поки що далеко від українських вод

Навіть якщо Туреччина продовжить наполягати на неможливості проходу тральщиків "Чернігів" та "Черкаси" зараз, все одно розчищення моря від мін - це задача на кілька років після активної війни.

Тому ці тральщики та корвети типу Ada, які будуються для України в тій же Туреччині, можуть використовуватися після боїв.

А ось команди та наземні служби під них треба починати готувати вже зараз.

Загалом мова може йти про необхідність підготовки команд та інфраструктури для щонайменше семи великих кораблів (трьох "мисливців на міни" Alkmaar від Бельгії, двох британських тральщиків Sandown та двох корветів Ada, побудованих у Туреччині), можливість та доцільність використовувати які з'явиться у ВМСУ після завершення активної фази війни.

А десятки бойових катерів активно використовуються вже і будуть надходити надалі.

У цілому ж стратегія Заходу щодо "коаліції катерів" зрозуміла - Британія виділить додаткові кошти на морські дрони, а решта країн передаватиме катери для річкових та прибережних операцій.