Ставка ОВДП на аукціонах впала на 0,55-0,7 п.п. після зниження облікової на 1 п.п.

Міністерство фінансів на первинних аукціонах із розміщення облігацій внутрішньої держпозики (ОВДП) у вівторок після зниження Нацбанком з 26 липня облікової ставки з 14,5% до 13,5% річних змогло опустити ставки на 0,55-0,7 процентних пункти.

Згідно з даними Мінфіну на його сайті, за річними паперами ставка відсікання знизилася з 16% до 15,45%, за дворічними - з 17% до 16,4% і за трирічними - з 18,3% до 17,6%.

Цьому сприяло також зменшення пропозиції дворічних і трирічних облігацій до 2 млрд грн із 3 млрд грн (тут і далі - за номіналом) тиждень тому, а також суттєве збільшення попиту. Зокрема, на річні ОВДП він становив 9,1 млрд грн за пропозиції 3 млрд грн, а на дворічні і трирічні - відповідно 4,6 млрд грн і 4,7 млрд грн.

Завдяки цьому середньозважені ставки опустилися навіть трохи більше, ніж ставки відсікання: за річними - до 15,39%, дворічними - до 16,35% і трирічними - до 17,6% річних, а мінімальні ставки в заявках становили відповідно 15,35%, 16,3% і 17,5% річних.

Загалом Мінфін задовольнив 43 заявки з 61 і залучив 7,24 млрд грн порівняно з 7,59 млрд грн тижнем раніше, хоча наступного тижня йому необхідно погасити 19 млрд грн.

Підсумки аукціонів державних облігацій Номер аукціону 60* 61 62 Код випуску облігацій Дорозміщення UA4000230635 Дорозміщення UA4000230809 Дорозміщення UA4000230270 Номінальна вартість 1 000 1 000 1 000 Кількість виставлених облігацій, шт. 3 000 000 2 000 000 2 000 000 Дата розміщення 30.04.2024 30.04.2024 30.04.2024 Дата оплати за придбані облігації 01.05.2024 01.05.2024 01.05.2024 Дата оплати відсотків 30.10.2024 18.09.2024 10.07.2024 Дата оплати відсотків 30.04.2025 19.03.2025 08.01.2025 Дата оплати відсотків 17.09.2025 09.07.2025 Дата оплати відсотків 18.03.2026 07.01.2026 Дата оплати відсотків 08.07.2026 Дата оплати відсотків 06.01.2027 Дата оплати відсотків 07.07.2027 Розмір купонного платежу на одну облігацію 81.20 85.00 92.50 Номінальний рівень дохідності, % 16.24 17.00 18.50 Термін обігу (днів) 364 686 1 162 Дата погашення 30.04.2025 18.03.2026 07.07.2027 Обсяг поданих заявок (за номінальною вартістю) 9 058 975 000 4 582 827 000 4 681 733 000 Обсяг задоволених заявок (за номінальною вартістю) 3 000 000 000 2 000 000 000 2 000 000 000 Загальний обсяг випуску (за номінальною вартістю) 20 000 000 000 4 803 163 000 19 790 502 000 Кількість поданих заявок, шт. 29 14 18 Кількість задоволених заявок, шт. 21 8 14 Максимальний рівень дохідності облігацій, % 15.60 16.50 18.00 Мінімальний рівень дохідності облігацій, % 15.35 16.30 17.50 Встановлена дохідність, % 15.45 16.40 17.70 Середньозважена дохідність, % 15.39 16.35 17.60 Надходження до бюджету 3 022 793 149.50 2 058 440 000.00 2 154 587 000.00 * - військові облігації Дані: Мінфін України

Як повідомлялося, Нацбанк України з 15 березня знизив облікову ставку на 0,5 п.п. - до 14,5% річних. Мінфіну після цього вдалося після двомісячної перерви відновити зниження ставок за ОВДП. За місяць йому вдалося опустити прибутковість річних паперів на 0,7 процентних пунктів (п.п.), дворічних - на 0,6 п.п., тоді як трирічних - лише на 0,2 п.п. Однак на аукціонах 16 квітня ця позитивна для Мінфіну динаміка припинилася, а 23 квітня перед очікуваним новим зниженням облікової ставки йому вдалося отримати у ринку ще лише 0,1% прибутковості за річними паперами.

