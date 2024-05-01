Ставка ОВДП на аукціонах впала на 0,55-0,7 п.п. після зниження облікової на 1 п.п.

Міністерство фінансів на первинних аукціонах із розміщення облігацій внутрішньої держпозики (ОВДП) у вівторок після зниження Нацбанком з 26 липня облікової ставки з 14,5% до 13,5% річних змогло опустити ставки на 0,55-0,7 процентних пункти.
Згідно з даними Мінфіну на його сайті, за річними паперами ставка відсікання знизилася з 16% до 15,45%, за дворічними - з 17% до 16,4% і за трирічними - з 18,3% до 17,6%.
Цьому сприяло також зменшення пропозиції дворічних і трирічних облігацій до 2 млрд грн із 3 млрд грн (тут і далі - за номіналом) тиждень тому, а також суттєве збільшення попиту. Зокрема, на річні ОВДП він становив 9,1 млрд грн за пропозиції 3 млрд грн, а на дворічні і трирічні - відповідно 4,6 млрд грн і 4,7 млрд грн.
Завдяки цьому середньозважені ставки опустилися навіть трохи більше, ніж ставки відсікання: за річними - до 15,39%, дворічними - до 16,35% і трирічними - до 17,6% річних, а мінімальні ставки в заявках становили відповідно 15,35%, 16,3% і 17,5% річних.
Загалом Мінфін задовольнив 43 заявки з 61 і залучив 7,24 млрд грн порівняно з 7,59 млрд грн тижнем раніше, хоча наступного тижня йому необхідно погасити 19 млрд грн.
Підсумки аукціонів державних облігацій
|Номер аукціону
|60*
|61
|62
|Код випуску облігацій
|Дорозміщення UA4000230635
|Дорозміщення UA4000230809
|Дорозміщення UA4000230270
| Номінальна вартість
| 1 000
| 1 000
| 1 000
| Кількість виставлених облігацій, шт.
| 3 000 000
| 2 000 000
| 2 000 000
| Дата розміщення
| 30.04.2024
| 30.04.2024
| 30.04.2024
| Дата оплати за придбані облігації
| 01.05.2024
| 01.05.2024
| 01.05.2024
| Дата оплати відсотків
| 30.10.2024
| 18.09.2024
| 10.07.2024
| Дата оплати відсотків
| 30.04.2025
| 19.03.2025
| 08.01.2025
| Дата оплати відсотків
|
| 17.09.2025
| 09.07.2025
| Дата оплати відсотків
|
| 18.03.2026
| 07.01.2026
| Дата оплати відсотків
|
|
| 08.07.2026
| Дата оплати відсотків
|
|
| 06.01.2027
| Дата оплати відсотків
|
|
| 07.07.2027
| Розмір купонного платежу на одну облігацію
| 81.20
| 85.00
| 92.50
| Номінальний рівень дохідності, %
| 16.24
| 17.00
| 18.50
|Термін обігу (днів)
| 364
| 686
| 1 162
| Дата погашення
| 30.04.2025
| 18.03.2026
| 07.07.2027
| Обсяг поданих заявок (за номінальною вартістю)
| 9 058 975 000
| 4 582 827 000
| 4 681 733 000
| Обсяг задоволених заявок (за номінальною вартістю)
| 3 000 000 000
| 2 000 000 000
| 2 000 000 000
| Загальний обсяг випуску (за номінальною вартістю)
| 20 000 000 000
| 4 803 163 000
| 19 790 502 000
| Кількість поданих заявок, шт.
| 29
| 14
| 18
| Кількість задоволених заявок, шт.
| 21
| 8
| 14
| Максимальний рівень дохідності облігацій, %
| 15.60
| 16.50
| 18.00
| Мінімальний рівень дохідності облігацій, %
| 15.35
| 16.30
| 17.50
| Встановлена дохідність, %
| 15.45
| 16.40
| 17.70
| Середньозважена дохідність, %
| 15.39
| 16.35
| 17.60
|Надходження до бюджету
| 3 022 793 149.50
| 2 058 440 000.00
| 2 154 587 000.00
* - військові облігації
Дані: Мінфін України
Як повідомлялося, Нацбанк України з 15 березня знизив облікову ставку на 0,5 п.п. - до 14,5% річних. Мінфіну після цього вдалося після двомісячної перерви відновити зниження ставок за ОВДП. За місяць йому вдалося опустити прибутковість річних паперів на 0,7 процентних пунктів (п.п.), дворічних - на 0,6 п.п., тоді як трирічних - лише на 0,2 п.п. Однак на аукціонах 16 квітня ця позитивна для Мінфіну динаміка припинилася, а 23 квітня перед очікуваним новим зниженням облікової ставки йому вдалося отримати у ринку ще лише 0,1% прибутковості за річними паперами.