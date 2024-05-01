Уряд удосконалив інструмент портфельних гарантій за кредитами бізнесу

Кабмін 30 квітня ухвалив постанову щодо вдосконалення фінансової підтримки українського бізнесу. Термін дії державних гарантій, які надаються на портфельній основі, подовжено до 5-10 років.

Як передає Укрінформ, про це повідомила пресслужба Міністерства фінансів.

"Термін дії державних гарантій буде продовжено до десяти років для кредитів, які залучаються з метою відбудови основних засобів, зруйнованих частково або повністю внаслідок військової агресії, та до п'яти років для всіх інших категорій кредитів, що, зі свого боку, збільшує строк дії договорів для сільськогосподарських товаровиробників за попередньо наданими гарантіями", - йдеться у повідомленні.

Також з моменту ухвалення акта з'являється можливість отримання кредитів під державні гарантії суб'єктами підприємництва, що провадять діяльність у сфері переробної промисловості (основний КВЕД) за всіма КВЕД Секції С Національного класифікатора України.

У Мінфіні наголосили, що нововведення дозволять підтримати суб'єктів господарювання мікро-, малого та/або середнього підприємництва - резидентів України, а також позитивно вплинуть на як реалізацію довгострокових інвестиційних проєктів, так і на забезпечення потреб в оборотному капіталі.

Як повідомляв Укрінформ, Верховна Рада 3 вересня 2020 року ухвалила закон про надання державних гарантій на портфельній основі. Портфельні гарантії - це зобов'язання держави погасити перед банком до 80% кредитів підприємця, якщо він збанкрутує.

За даними Міністерства фінансів, українські банки із грудня 2020 року, станом на 1 лютого 2024 року, видали мікро-, малому та середньому бізнесу кредитів під державні гарантії на портфельній основі на 105,4 млрд грн.