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АНАЛІТИКА

Кабмін вніс зміни до статуту ЕКА для страхування інвестицій від воєнних ризиків

 

Уряд зробив ще один крок до запуску страхування інвестицій українських підприємств від воєнних ризиків, внісши відповідні зміни до статуту Експортно-кредитного агентства (ЕКА).

"Внесено зміни до статуту Експортно-кредитного агентства. Це другий із двох підзаконних урядових нормативних актів, без яких цей механізм не запрацює. Раніше Кабінет Міністрів України затвердив перелік воєнних і політичних ризиків та порядок страхування ЕКА", - процитовано на сайті Верховної Ради заступника голови парламентського комітету з економічного розвитку Дмитра Кисилевського.

Він також наголосив, що уряд свою частину роботи виконав і тепер справа за ЕКА, яке має зареєструвати новий статут зі змінами, затвердити тарифи, типовий договір і новий продукт - поліс страхування воєнних ризиків. За планом це триватиме кілька тижнів. Якщо нічого не завадить, то вже в другій половині травня ЕКА розпочне пропонувати цю послугу українським підприємствам.

За словами Кисилевського, наявного капіталу ЕКА вистачить для невеликої кількості таких страховок. Тому досить гострим є питання збільшення статутного капіталу.

Запровадження механізму страхування інвестицій від воєнних ризиків є важливою складовою державної економічної політики "Зроблено в Україні" та передбачено планом розвитку переробної промисловості, наголосив Кисилевський.

Як повідомлялося, Кабінет Міністрів 9 квітня затвердив перелік воєнних і політичних ризиків, а також умови та порядок страхування воєнних і політичних ризиків під час провадження діяльності ЕКА, що надає йому змогу страхувати та перестраховувати від воєнних та/або політичних ризиків інвестиційні кредити українських банків для українських експортерів, а також прямі інвестиції.

ПрАТ "Експортно-кредитне агентство" засновано 2018 року. Єдиним засновником та акціонером ЕКА є держава в особі Кабінету Міністрів. Управління корпоративними правами, що належать державі у статутному капіталі ЕКА, здійснює Кабмін через уповноважений орган управління - Міністерство економіки.

Верховна Рада наприкінці 2023 року ухвалила закон, що дозволяє ЕКА страхувати від воєнних ризиків інвестиції українських та іноземних компаній в Україні.
За матеріалами: Інтерфакс-Україна
 

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