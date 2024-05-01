Доходи загального фонду держбюджету у квітні знизилися до 153,6 млрд грн

Надходження податків, зборів та обов'язкових платежів до загального фонду державного бюджету України, за оперативними даними, у квітні становили 153,6 млрд грн порівняно зі 164,3 млрд грн у березні та 184,8 млрд грн у лютому, такі оперативні дані (на 16.00 30 квітня) повідомило Міністерство фінансів у вівторок.

За його даними, найбільше скоротилися надходження платежів від Державної податкової служби - до 59,7 млрд грн зі 105,7 млрд грн у березні та 107,4 млрд грн у лютому, що пов'язано з високими виплатами у попередні місяці податку на прибуток, зокрема банками, а також авансом.

Зазначається, що у квітні надходження від податку на прибуток склали лише 3,2 млрд грн проти 60,1 млрд грн у березні та 61,0 млрд грн у лютому, однак у квітні частину свого прибутку у розмірі 38,64 млрд грн до бюджету перерахував Нацбанк, хоча Мінфін і не згадує його у зведенні.

Щодо інших податків, то податок на доходи фізичних осіб та військовий збір у квітні збільшилися до 16,5 млрд грн (15,7 млрд грн), рентна плата - до 5,5 млрд грн (1,4 млрд грн), акцизний податок - до 11,5 млрд грн (9,2 млрд грн).

Податок на додану вартість також зріс до 22,8 млрд грн (18,0 млрд грн): зібрано 34,8 млрд (29,0 млрд грн), відшкодовано - 12,0 млрд грн (11,1 млрд грн).

Надходження від Державної митної служби зросли у квітні до 48,9 млрд грн із 45,8 млрд грн у березні та 39,8 млрд грн у лютому. Як зазначив у вівторок голова профільного парламентського комітету Данило Гетманцев, від розблокування польського кордону за останній тиждень додатково надійшло близько 2,5 млрд грн.

Мінфін зазначив, що місячний розпис доходів загального фонду держбюджету, за оперативними даними, був перевищений на 29,5% (+35 млрд грн), зокрема Держподатковою службою - на 7,9% (+4,4 млрд грн), тоді як Держмитслужбою - на 14,5% (+6,2 млрд грн).

Крім того, загальний фонд держбюджету отримав у квітні 2,7 млрд грн міжнародної допомоги у вигляді грантів проти 3,1 млрд грн у березні та 31 млрд грн - у лютому.

"Загалом, згідно з оперативними даними, за підсумками квітня 2024 року до загального та спеціального фондів державного бюджету надійшло 200,8 млрд грн (у березні - 225,9 млрд грн, у лютому - 229,0 млрд грн) податків, зборів та інших платежів. Крім того, близько 40,1 млрд грн (у березні - 39,0 млрд грн) у вигляді ЄСВ надійшло до Пенсійного фонду та фондів соціального страхування", - додало міністерство, подякувавши платникам податків за їхній внесок у підтримку української армії та фінансової стабільності країни.

Дані про витрати у квітні поки що відсутні.

Як повідомлялося, Верховна Рада ухвалила державний бюджет на 2024 рік із дефіцитом 1,57 трлн грн, або 20,6% прогнозного ВВП. Доходи держбюджету-2024 визначено у розмірі 1,77 трлн грн (не враховують можливу грантову допомогу), витрати - 3,36 трлн грн за закладеного середньорічного курсу 40,7 грн/$1.

Доходи держбюджету-2023 становили 2,67 трлн грн, з яких грантова допомога - 0,43 трлн грн. Касові видатки держбюджету за минулий рік перевищили 4 трлн грн, а дефіцит становив 1,33 трлн грн за середньорічного курсу близько 36,6 грн/$1.