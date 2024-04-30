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АНАЛІТИКА

Уряд виділив понад ₴660 мільйонів на закупівлю сканерів для залізничних пунктів пропуску

23:00 30.04.2024 |

Економіка

 

Кабінет міністрів ухвалив рішення про виділення 662 мільйонів гривень на закупівлю сканерів для залізничних пунктів пропуску у Волинській та Львівській областях.

Про це повідомив Прем'єр-міністр Денис Шмигаль під час засідання уряду, передає Укрінформ.

«Сьогодні ухвалюємо важливе рішення для розвитку нашої транскордонної логістики. Затверджуємо порядок використання коштів на закупівлю сканерів для залізничних пунктів пропуску. На це в держбюджеті передбачено понад 662 млн грн», - поінформував він.

Очільник уряду уточнив, що такі сканери будуть встановлені на Волинській та Львівській митницях.

«Вони допоможуть швидко та якісно оглядати вантажі та пришвидшать рух залізничних вантажів в обидва боки», - підсумував він.

Як повідомляв Укрінформ, поляки розблокували усі пункти пропуску на кордоні з Україною.
 

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