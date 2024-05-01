В Україні погодили збільшення потужностей ГТС на кордонах з Польщею, Молдовою та Румунією

Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг (НКРЕКП), погодила пропозиції зі збільшення потужності газотранспортної системи у точках входу/виходу на міждержавному з'єднанні з Польщею, Молдовою та Румунією.

Відповідні рішення регулятор ухвалив на засіданні 30 квітня, повідомляє кореспондент Укрінформу.

Зазначається, що енергетичні регулятори Польщі та Молдови погодили заявки на збільшення потужності міждержавних з'єднань для ГТС 26 квітня, енергетичний регулятор Румунії - 22 квітня.

Як повідомлялося, до України у 2023 році імпортовано 4,3 млрд кубометрів газу з Європейського Союзу та Молдови, що у 2 рази більше порівняно із 2022 роком. Основна частина імпортованого газу надійшла для зберігання в українських ПСГ. У січні - лютому 2024 року іноземні компанії імпортували в Україну понад 60 млн кубометрів газу, здебільшого в режимі short-haul.