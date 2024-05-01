Фінансові новини
- |
- 01.05.24
- |
- 00:18
- |
- RSS
- |
- мапа сайту
Авторизация
Банки та банківські технології
Політика
Корирування
Курс НБУ
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Корирування
Курс НБУ
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
В Україні погодили збільшення потужностей ГТС на кордонах з Польщею, Молдовою та Румунією
23:18 30.04.2024 |
Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг (НКРЕКП), погодила пропозиції зі збільшення потужності газотранспортної системи у точках входу/виходу на міждержавному з'єднанні з Польщею, Молдовою та Румунією.
Відповідні рішення регулятор ухвалив на засіданні 30 квітня, повідомляє кореспондент Укрінформу.
Зазначається, що енергетичні регулятори Польщі та Молдови погодили заявки на збільшення потужності міждержавних з'єднань для ГТС 26 квітня, енергетичний регулятор Румунії - 22 квітня.
Як повідомлялося, до України у 2023 році імпортовано 4,3 млрд кубометрів газу з Європейського Союзу та Молдови, що у 2 рази більше порівняно із 2022 роком. Основна частина імпортованого газу надійшла для зберігання в українських ПСГ. У січні - лютому 2024 року іноземні компанії імпортували в Україну понад 60 млн кубометрів газу, здебільшого в режимі short-haul.
|
|
ТЕГИ
ТОП-НОВИНИ
ТОП-НОВИНИ
|Морська коаліція. Як Захід озброює Україну для війни на морі та річках
|ЗМІ: США можуть надати ЗСУ бойові літаки з Казахстану
|Україна тимчасово відступає від Конвенції з прав людини
|Австралія надасть Україні дрони та партію ПЗРК на десятки мільйонів доларів, - Шмигаль
ПІДПИСКА НА НОВИНИ
Для підписки на розсилку новин введіть Вашу поштову адресу :
ПРЕС-РЕЛІЗИ
У РУБРИЦІ
|У першому кварталі 2024 року експорт ІТ-послуг скоротився на 5%
|Доходи загального фонду держбюджету у квітні знизилися до 153,6 млрд грн
|Ставка ОВДП на аукціонах впала на 0,55-0,7 п.п. після зниження облікової на 1 п.п.
|Уряд удосконалив інструмент портфельних гарантій за кредитами бізнесу
|Кабмін вніс зміни до статуту ЕКА для страхування інвестицій від воєнних ризиків
|В Україні погодили збільшення потужностей ГТС на кордонах з Польщею, Молдовою та Румунією
Бізнес
|Vivo X100s із процесором Dimensity 9300+ встановив рекорд в AnTuTu, набравши понад 2,3 мільйона балів
|Відтепер більше реклами на YouTube, коли ви зупиняєте відео
|Маск домагався схвалення автопілота у своїх авто під час зустрічі із чиновниками у Китаї
|Microsoft зіткнулася з дефіцитом потужностей для хмарного ШІ, незважаючи на зростання інвестицій
|Маск знайшов для xAI $6 млрд інвестицій, стартап оцінили в $18 млрд - TechCrunch
|BMW інвестує додаткові $2,8 мільярда у будівництво заводу в Китаї - Reuters
|SpaceX розраховує зробити місячну ракету Starship повністю багаторазовою до кінця 2025 року