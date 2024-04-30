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Німеччина передала Україні другу ППО Skynex, боєприпаси до IRIS-T і 10 БМП Marder
23:57 29.04.2024 |
Німеччина передала Україні нову військову допомогу. Зокрема, наші солдати отримали 10 броньованих машин піхоти Marder та снаряди для протиповітряної оборони.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на пресслужбу німецького уряду.
Як зазначили в уряді Німеччини, Україні останнім часом передали:
* 10 БМП Marder (разом з боєприпасами та запчастинами) (сумарно: 100);
* боєприпаси для танків Leopard 2;
* 1 система ППО Skynex (сумарно: 2);
* 30 тисяч снарядів для зенітки Gepard (сумарно: 146 тис.);
* ракети IRIS-T SLM;
* 1 радар TRML-4D (сумарно: 9);
* 7.5 тис. боєприпасів калібру 155 мм (сумарно: 81.5 тис.);
* мостоукладач BEAVER із запасними частинами (сумарно: 18);
* 1 інженерну машину DACHS (сумарно: 8);
* 9 мінних тралів (сумарно: 55);
* 1 система захисту для вертольотів AMPS (сумарно: 5);
* 60 підвісних двигунів (сумарно: 84);
* 600 LED-ламп (сумарно: 1600);
* 6 тягачів для транспортування танків M1070 Oshkosh (сумарно: 18);
* 18 тисяч снарядів калібру 40-мм (сумарно: 282 тис.);
* 3 тисячі ПТРК RGW 90 (сумарно: 13 тис.);
* 120-мм мінометні міни;
* 2 тисячі камуфляжних сіток (сумарно: 6 тис.);
* 2 тисячі накидок (сумарно: 6 тис);
* 100 тисяч аптечок (сумарно: 600 тис).
Також до списку допомоги, яку планується передати у майбутньому, додали систему ППО Patriot.
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