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АНАЛІТИКА

Німеччина передала Україні другу ППО Skynex, боєприпаси до IRIS-T і 10 БМП Marder

 

Німеччина передала Україні нову військову допомогу. Зокрема, наші солдати отримали 10 броньованих машин піхоти Marder та снаряди для протиповітряної оборони.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на пресслужбу німецького уряду.

Як зазначили в уряді Німеччини, Україні останнім часом передали:

* 10 БМП Marder (разом з боєприпасами та запчастинами) (сумарно: 100);

* боєприпаси для танків Leopard 2;

* 1 система ППО Skynex (сумарно: 2);

* 30 тисяч снарядів для зенітки Gepard (сумарно: 146 тис.);

* ракети IRIS-T SLM;

* 1 радар TRML-4D (сумарно: 9);

* 7.5 тис. боєприпасів калібру 155 мм (сумарно: 81.5 тис.);

* мостоукладач BEAVER із запасними частинами (сумарно: 18);

* 1 інженерну машину DACHS (сумарно: 8);

* 9 мінних тралів (сумарно: 55);

* 1 система захисту для вертольотів AMPS (сумарно: 5);

* 60 підвісних двигунів (сумарно: 84);

* 600 LED-ламп (сумарно: 1600);

* 6 тягачів для транспортування танків M1070 Oshkosh (сумарно: 18);

* 18 тисяч снарядів калібру 40-мм (сумарно: 282 тис.);

* 3 тисячі ПТРК RGW 90 (сумарно: 13 тис.);

* 120-мм мінометні міни;

* 2 тисячі камуфляжних сіток (сумарно: 6 тис.);

* 2 тисячі накидок (сумарно: 6 тис);

* 100 тисяч аптечок (сумарно: 600 тис).

Також до списку допомоги, яку планується передати у майбутньому, додали систему ППО Patriot.
За матеріалами: РБК-Україна
 

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