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Ексрадниця Трампа згадала, як він вважав, що Україна має бути частиною Росії
23:17 12.04.2024 |
Дональд Трамп, перебуваючи на посаді президента США, давав зрозуміти, ніби вважає, що Україна повинна бути частиною Росії.
Про це заявила колишня радниця Трампа Фіона Гілл у новій книзі репортера The New York Times Девіда Сенгера, уривки з якої наводить The Guardian, пише "Європейська правда".
Сенгер випустив книгу під назвою "Нові холодні війни: піднесення Китаю, російське вторгнення і боротьба Америки за захист Заходу". Книга вийде у США у вівторок, а у розпорядженні The Guardian опинився її примірник.
Фіона Гілл була старшою директоркою з питань Європи та Росії в Раді національної безпеки США у 2017-2019 роках.
"Трамп дуже чітко дав зрозуміти, що він вважає, що Україна, і, звичайно, Крим, повинні бути частиною Росії", - розповідає Гілл у книзі.
"Він справді не міг змиритися з думкою, що Україна є незалежною державою", - додала вона.
Сенгер робить висновок, що погляд Трампа на Україну був "по суті ідентичний" з поглядом глави Кремля Владіміра Путіна, який віддав наказ про повномасштабне вторгнення в Україну в лютому 2022 року - після того, як Трамп залишив посаду.
Гілл була ключовим свідком у першому судовому процесі щодо імпічменту Трампа через його спроби шантажувати Україну. Вона є співавторкою книги "Містер Путін: Оперативник у Кремлі" - біографії, яка має велику популярність.
Зазначимо, колишня прессекретарка Трампа Стефані Грішем у своїй книзі стверджувала, що Трамп вдавав критика Путіна перед камерами.
Телеканал CNN нещодавно повідомив, що Трамп нібито розраховує змусити Росію та Україну починати перемовини про припинення бойових дій, тиснучи аргументом про подальшу американську військову допомогу.
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