КНДР заявила про підводні ядерні випробування

Ці зображення підводної ядерної системи північнокорейські ЗМІ оприлюднили під час тогорічних випробувань

Північна Корея заявляє про випробування підводної системи ядерної зброї у відповідь на військові навчання США, Південної Кореї та Японії, що відбулися цього тижня.

Північнокорейські ЗМІ повідомили, що підводний ударний безпілотник Haeil-5-23, який, імовірно, може нести ядерну зброю, випробували біля східного узбережжя країни.

Інших доказів випробувань поки що немає.

У березні минулого року Північна Корея вперше оприлюднила інформацію про випробування свого підводного ударного безпілотника Haeil-1, заявивши, що ця "секретна зброя" здатна генерувати "радіоактивне цунамі" та непомітно атакувати ворогів.

Водночас Південна Корея вказувала, що заяви Пхеньяна щодо можливостей його дрона перебільшені.

В останні місяці Лідер КНДР Кім Чен Ин став агресивнішим у своїй політиці та риториці, розірвавши кілька угод, спрямованих на підтримку миру.

Північна Корея намагається зміцнити свої зв'язки з Росією та Китаєм і приєднатися до єдиного фронту проти Вашингтона в тому, що Кім називає "новою холодною війною".

14 січня Північна Корея повідомила, що випробувала гіперзвукову ракету середньої дальності на твердому паливі, а через два дні міністерка закордонних справ Півночі Чхве Сон Хуей зустрілася з президентом Росії Путіним у Москві. Як повідомляють північнокорейські та російські ЗМІ, вони домовились "розвивати тісну співпрацю з метою забезпечення миру й стабільності на планеті".

Цього тижня військово-морські сили Японії, США та Південної Кореї провели спільні навчання в акваторії Східнокитайського моря на південь від Корейського півострова. У КНДР назвали їх "серйозною загрозою нашій безпеці".

США, Південна Корея та Японія заявляють, що проводять більше навчань у відповідь на збільшення військової активності Пхеньяна, зокрема, випробування ядерних балістичних ракет. Усі ці дії є порушенням санкцій ООН.

Кім неодноразово заявляв, що його країна нарощує свій військовий арсенал, готуючись до війни, яка може "вибухнути будь-якої миті" на півострові.

У новорічний період він сигналізував про деякі фундаментальні політичні зміни щодо Південної Кореї.

Він наголосив, мовляв, немає сенсу шукати примирення та об'єднання з Південною Кореєю, назвавши Південь "головним ворогом".

Ця риторика послідувала за кількома заявленими досягненнями у військовому та ядерному потенціалі його країни, у тому числі у підводних операціях.

У вересні минулого року Північна Корея представила свій перший підводний човен, здатний запускати ядерну зброю.

У березні 2023 року вона також заявила про випробування системи Haeil - безпілотних підводних дронів з ядерною зброєю. Haeil корейською означає "цунамі".

Мало що відомо про цю зброю, але північнокорейські ЗМІ описують її як здатну проникати у ворожі води та викликати потужні підводні вибухи.

Однак аналітики стверджують: якщо зброя функціонуватиме так, як її описують, вона не матиме такого значення, як ядерні балістичні ракети КНДР.

"Враховуючи рівень оборонної науки Північної Кореї та той факт, що зброя досі - на стадії розробки, вона поки що не становить значної загрози", - пояснює Ан Чан Іл з Об'єднаного інституту ядерних досліджень.

Наприкінці минулого року Пхеньян також оголосив, що успішно запустив у космос військовий супутник-шпигун після того, як дві попередні спроби не вдалися. І пообіцяв запустити ще три цього року.

Чи справді супутник функціонує, ще належить незалежно перевірити.

Але Південна Корея заявила, що КНДР вдалося підняти свій супутник за допомогою Росії, яка, своєю чергою, нібито отримала зброю від Півночі для війни в Україні.