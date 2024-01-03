Китай відновив мито на ввезення вугілля. Це вдарить по російських експортерах, - Bloomberg

Китай відновив імпортні мита на вугілля, і цей крок може поставити під загрозу російських експортерів, які залежать від найбільшого у світі ринку палива.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Bloomberg.

Тарифи були скасовані в травні 2022 року, щоб захиститися від ризиків поставок після того, як вторгнення РФ в Україну розбурхало світові енергетичні ринки.

Це допомогло прокласти шлях до рекордного імпорту торік, зокрема до збільшення частки російського вугілля, якого уникали інші покупці.

Росія постачає до Китаю значну кількість вугілля

"Тепер політика змістилася в бік захисту гірничодобувних компаній Китаю від наслідків перенасичення після того, як внутрішнє виробництво також зросло до рекордно високого рівня", - йдеться в матеріалі.

Росія стала другим номером з постачання вугілля до Китаю, і довгострокова мета обох країн полягає в тому, щоб щорічні поставки досягли 100 мільйонів тонн.

Цієї цифри, ймовірно, буде досягнуто 2023 року, щойно буде підраховано грудневий імпорт.

Інші країни захищені від мита

Щомісячні продажі російського вугілля до Китаю знизилися з моменту досягнення піку в більш ніж 10 мільйонів тонн у червні, оскільки його поставки стали менш конкурентоспроможними порівняно з іншими країнами, і ця динаміка буде тільки погіршуватися в міру відновлення мита.

Тим часом, такі конкуренти, як Австралія і провідний постачальник Індонезія, захищені від мит через угоди про вільну торгівлю, укладені з Пекіном. РФ також ввела податок на свої закордонні продажі, щоб допомогти оплатити війну проти України.

Співпраця Росії та Китаю

Раніше повідомлялось, що половина російського експорту нафти та нафтопродуктів у 2023 році пішла до Китаю, тоді як частка Індії зросла за два роки до 40%. Частка Європи скоротилася вдесятеро.

Також у Вашингтоні зазначають, що Росія, Китай та Північна Корея, які не погоджуються з існуючим світовим порядком, зміцнюють співпрацю між собою.