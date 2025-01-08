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Трамп не виключив застосування сили для взяття під контроль Гренландії
23:38 07.01.2025 |
Обраний президент США Дональд Трамп відмовився виключити використання військової сили для взяття під контроль Гренландії або Панамського каналу, про які він говорив в останні тижні.
Таке він сказав на пресконференції у маєтку Мар-а-Лаго у вівторок, 7 січня, повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Politico.
Відповідаючи на питання, чи виключає він економічний або військовий примус для отримання контролю над Гренландією і Панамським каналом, Трамп сказав: "Я не збираюся брати на себе зобов'язання щодо цього. Ні. Можливо, доведеться щось зробити".
Він наголосив, що ці території потрібні США "для економічної безпеки".
"Нам потрібна Гренландія для цілей національної безпеки". Люди навіть не знають, чи має Данія якесь законне право на неї, але якщо має, то вони повинні відмовитися від неї, тому що вона потрібна нам для національної безпеки", - додав Трамп.
Трамп неодноразово висловлював своє бажання, щоб США придбали Гренландію - данську територію і найбільший острів у світі.
Раніше він також вимагав від Панами відновити право власності США на канал - один із найважливіших для міжнародної морської торгівлі, який вони остаточно передали місцевій владі у 1999 році.
"Послухайте, Панамський канал життєво важливий для нашої країни. Він експлуатується Китаєм. Китай! І ми віддали Панамський канал Панамі, а не Китаю", - сказав обраний президент США журналістам.
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