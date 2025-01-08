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АНАЛІТИКА

Трамп заявив, що на Близькому Сході «почнеться пекло», якщо ХАМАС не звільнить заручників

 

Обраний президент США Дональд Трамп попередив, що якщо ХАМАС не звільнить заручників у Секторі Газа до його інавгурації 20 січня, на Близькому Сході "почнеться пекло".

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на CNN.

"Це не буде добре для ХАМАС, і це не буде добре, чесно кажучи, ні для кого. Усе пекло вийде. Мені більше не потрібно говорити, але це те, що є", - сказав Трамп.

Він додав, що нападу ХАМАС на Ізраїль 7 жовтня 2023 року "ніколи не повинно було бути".

Стів Віткофф, якого Трамп обрав на посаду спеціального посланника на Близькому Сході під час його адміністрації, заявив, що учасники переговорів "досягають значного прогресу" в угоді про звільнення заручників, які утримуються в Газі.

Під час розмови з Трампом Віткофф сказав, що він "справді сподівається, що до інавгурації у нас буде кілька хороших речей, які можна оголосити від імені президента".

Він додав, що завтра повернеться до Дохи, де проходять переговори.

Вторгнення ХАМАС до Ізраїлю та звільнення заручників

Нагадаємо, 7 жовтня 2024 року бойовики ХАМАС вторглися із Сектору Газа на територію Ізраїлю та почали викрадати, а також вбивати мирних жителів.

У заручниках у ХАМАС опинилися не лише громадяни Ізраїлю, а й іноземці.

Нещодавно повідомлялося, ХАМАС схвалив список заручників, яких готове обміняти в разі припинення вогню. Однак Ізраїль спростовував підготовку, заявляючи, що жодних списків не отримував.
За матеріалами: РБК-Україна
Ключові теги: США, Ізраїль
 

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