Фінансові новини
- |
- 08.01.25
- |
- 04:18
- |
- RSS
- |
- мапа сайту
Авторизация
Банки та банківські технології
Політика
Корирування
Курс НБУ
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Корирування
Курс НБУ
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Трамп вимагає від країн НАТО збільшити видатки на оборону
23:34 07.01.2025 |
Новообраний президент Сполучених Штатів Дональд Трамп закликав країни-члени Північноатлантичного альянсу (НАТО) значно збільшити свої витрати на оборону. Відповідну заяву Трамп зробив у вівторок, 7 січня, під час пресконференції у своєму маєтку Мар-а-Лаго у Флориді. Трамп зокрема озвучив думку, що країни-партнери мають інвестувати в оборону п'ять відсотків свого валового внутрішнього продукту (ВВП) замість двох відсотків, що досі було бажаним мінімальним критерієм. "Вони всі можуть собі це дозволити", - заявив Трамп.
Нинішньою заявою Трамп фактично підтвердив відповідні повідомлення ЗМІ, які з'явилися наприкінці грудня 2024 року, щодо наміру Трампа істотно збільшити мінімальний обсяг потрібних видатків на оборону.
Під час виборчої кампанії Трамп наполягав на трьох відсотках на оборону
Раніше генеральний секретар НАТО Марк Рютте вже заявляв, що очікував посилення тиску з боку Трампа в цьому питанні, нагадує dpa. Під час передвиборчої кампанії Трамп не раз наголошував, що вимагатиме, аби у майбутньому усі країни-члени Альянсу витрачали на оборону три відсотки свого ВВП.
Однак тепер він значно підвищив свої вимоги в цьому питанні. Нинішні цілі НАТО передбачають мінімальну квоту оборонних видатків у два відсотки ВВП. Поки що в Брюсселі ніяк не відреагували на вимогу Трампа, пише dpa.
|
|
ТЕГИ
ТОП-НОВИНИ
|Трамп сподівається завершити війну РФ проти України протягом 6 місяців
ТОП-НОВИНИ
|Трамп каже, що «може зрозуміти почуття» Росії через прагнення України до НАТО
|Український пілот F-16 встановив історичний рекорд, збивши шість крилатих ракет за один виліт
|КМІС: 52% опитаних українців довіряють Зеленському, 39% - не довіряють, рівень довіри знижується
|Керівника Держмитслужби підозрюють у недекларуванні будинку на $100 тис. - НАБУ
ПІДПИСКА НА НОВИНИ
Для підписки на розсилку новин введіть Вашу поштову адресу :
ПРЕС-РЕЛІЗИ
У РУБРИЦІ
|У Байдена готують останній пакет допомоги Україні - AP
|Трамп сподівається завершити війну РФ проти України протягом 6 місяців
|Трамп каже, що «може зрозуміти почуття» Росії через прагнення України до НАТО
|Трамп не виключив застосування сили для взяття під контроль Гренландії
|Трамп вимагає від країн НАТО збільшити видатки на оборону
|Трамп заявив, що на Близькому Сході «почнеться пекло», якщо ХАМАС не звільнить заручників
Бізнес
|Intel представила процесори Core Ultra 200HX для ігрових ноутбуків наступного покоління на CES 2025
|Intel каже, що не закриватиме бізнес з виробництва відеокарт
|Гендиректор OpenAI: ШІ-робітники у компаніях можуть з'явитися вже цього року
|Ринок нових авто в Україні диверсифікується: бензин здає позиції дизелю, гібридам і EV
|Конкурент Dolby Atmos та DTS:X: Google та Samsung розробили нову технологію 3D-аудіо
|Яких технологічних новацій чекати у 2025 році
|Apple виплатить 95 мільйонів доларів через випадкові записи розмов Siri та передачу даних рекламодавцям