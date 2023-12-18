Китайські фірми використовують Малайзію для збірки висококласних чипів – ЗМІ

Все більше китайських компаній-розробників напівпровідників звертаються до малайзійських фірм для складання частини високотехнологічних чипів, прагнучи попередити ризики на випадок, якщо США розширять санкції проти китайської індустрії мікросхем.

Про це пише Reuters із посиланням на джерела.

За словами трьох людей, знайомих з ходом переговорів, компанії просять малайзійські фірми, що займаються упаковкою мікросхем, зібрати тип мікросхем, відомий як графічні процесори (GPU).

За їхніми словами, запити стосуються лише збірки, що не суперечить жодним обмеженням США, а не виготовлення пластин для чипів. Двоє співрозмовників додали, що деякі контракти вже узгоджені.

Вони відмовилися розголошувати назви компаній, що беруть участь у цій угоді, або називати себе, посилаючись на угоди про конфіденційність.

Прагнучи обмежити доступ Китаю до висококласних графічних процесорів, які могли б сприяти прориву в галузі штучного інтелекту або живити суперкомп'ютери і військові програми, Вашингтон все частіше накладає обмеження на їх продаж, а також на складне обладнання для виробництва чипів.

За словами аналітиків, у міру того, як ці санкції посилюються, а бум штучного інтелекту підживлює попит, невеликі китайські фірми, що займаються розробкою напівпровідників, намагаються забезпечити достатню кількість передових послуг з пакування у себе вдома.

За словами двох співрозмовників, деякі китайські компанії зацікавлені в послугах з пакування мікросхем.

Малайзія, яка є основним центром у ланцюжку поставок напівпровідників, має всі шанси розширити свій бізнес, оскільки китайські компанії, що виробляють мікросхеми, диверсифікують свою діяльність за межі Китаю для забезпечення потреб у складальних роботах.

Unisem, мажоритарним власником якої є китайська компанія Huatian Technology та інші малайзійські компанії, що займаються пакуванням мікросхем, спостерігають зростання бізнесу та збільшення кількості запитів від китайських клієнтів, повідомило джерело.

Голова Unisem Джон Чіа відмовився коментувати інформацію про клієнтів компанії, але сказав: "Через торговельні санкції та проблеми з ланцюжками поставок багато китайських компаній-розробників мікросхем приїхали до Малайзії, щоб знайти додаткові джерела постачання за межами Китаю для підтримки свого бізнесу в Китаї та за його межами".

За словами двох джерел, китайські фірми, що займаються розробкою мікросхем, також розглядають Малайзію як хороший варіант, оскільки ця країна сприймається як така, що перебуває в хороших відносинах з Китаєм, є доступною за ціною, з досвідченою робочою силою і сучасним обладнанням.