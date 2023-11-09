Операція у Газі. Чого досягли ізраїльтяни і що буде далі

Під час опитування, яке провели в Ізраїлі за два з половиною тижні після нападу ХАМАС і напередодні початку наземної операції в Газі, респонденти дали високу оцінку Армії оборони, хоч і вкрай низько оцінили уряд та прем'єр-міністра Біньяміна Нетаньягу.

За словами міністра оборони Ізраїлю Йоава Галанта, ЦАХАЛ діє вже "у серці міста Газа". При цьому наземна операція почалася далеко не відразу і розвивається неквапливо - поки ізраїльтяни вважають за краще переважно завдавати ударів з повітря, хоча дії на землі поступово набувають масштабного характеру.

Як ситуація розвиватиметься далі?

ВВС попросила військового оглядача видання Economist Шашанка Джоші оцінити, чого досягли ізраїльтяни за місяць операції проти ХАМАС, та описати перспективи кампанії.

На його думку, з суто військової точки зору результати непогані: ЦАХАЛ відрізав північ сектору від півдня, оточив Газу та розпочав операції усередині міста. Частина керівництва ХАМАС змушена залишити Газу, хоча лідер угруповання, наскільки відомо, як і раніше, перебуває в місті, в підземному бункері, де розміщується командний центр ХАМАС.

Ключове питання зараз - чи зможуть ізраїльтяни просунутися далі до центра міста, що значно складніше, ніж діяти на околицях. Тут є свої складнощі, оскільки в місті все ще чимало цивільних - попри всі спроби змусити їх переміститися на південь.

Ізраїль вважає, що командний пункт ХАМАС розміщений під будівлею лікарні "Аш-Шифа" у Газі, тому продовжує вважати її військовою ціллю. На думку Джоші, ЦАХАЛ спробує захопити лікарню чи весь прилеглий до неї район.

Ізраїльтяни прислухаються до того, що кажуть їхні союзники, але завжди діють так, як вважають доцільним, і так було протягом багатьох років, зазначає Джоші. Зрозуміло, Нетаньягу доводиться враховувати настрої у Вашингтоні, але в ізраїльському штабі вважають, що вони ще мають час продовжувати свої операції з тим самим розмахом.

Американські чиновники неодноразово висловлювали занепокоєння щодо того, як ЦАХАЛ обирає свої цілі, але Ізраїль, як і раніше, діє так, як вважає за потрібне. Звісно, США мають важелі впливу на Ізраїль, але ізраїльтяни вважають перемогу над ХАМАС важливою, а можливо, і необхідною для виживання держави, і тому не будуть сліпо дотримуватись будь-яких вказівок з Вашингтона.

Заручники, які перебувають у полоні в ХАМАС, безумовно, ускладнюють ситуацію, але це не є вирішальним чинником, вважає Джоші. При цьому в уряді існують тертя між тими, хто вважає долю заручників важливим внутрішньополітичним чинником, і тими, хто зважає на військові реалії і думає, що головне зараз - знищити ХАМАС, тим більше, що врятувати всіх заручників напевно не вдасться.

Однак прем'єр-міністр Нетаньягу, очевидно, не збирається дозволити ситуації навколо заручників стати визначальним чинником того, як розвиватиметься воєнна кампанія.

Про складність бойових дій у містах

Ілля Абішев, військовий кореспондент ВВС

На перший погляд, може здатися, що після прориву до берега моря та ізоляції бойовиків ХАМАС у Газі від інших ісламістів, що залишилися на півдні, Армія оборони почала повільно "різати хвіст частинами". Але в сучасних умовах швидкі операції із захоплення таких великих міст, як Газа, практично неможливі. Причин тому багато.

Складності боїв у населеному пункті не обмежуються наявністю цивільних (а в цьому випадку ще й захоплених заручників ХАМАС), хоча це теж важливий фактор.

Про те, що "кам'яні джунглі" міст частково нівелюють технічну й чисельну перевагу регулярних сил над нерегулярними, написано багато. На відміну від класичного поля бою з фронтом, тилом та флангами, бойові дії у міських умовах ведуться у просторовому вимірі, коли небезпека надходить від будь-якої сторони - з дахів будинків, верхніх та нижніх поверхів, підвалів, підземних комунікацій.

Техніка змушена просуватися вздовж вулиць, її можливості для маневру та вогню, особливо на верхніх поверхах, різко знижуються.

Бойові дії ведуться за принципом поступового захоплення об'єктів та взяття під контроль одного сектора за іншим. При цьому кожна локальна наступальна операція ділиться на три етапи, у яких беруть участь різні підрозділи.

Перший ешелон знищує вогневі точки, ламає оборону та відтісняє супротивника. Другий пригнічує осередки опору, що залишилися в умовному тилу, та забезпечує умови для просування. Третій виконує поліцейсько-миротворчі функції - наводить лад на взятій під контроль території та надає допомогу населенню.

Під час вуличних боїв швидкість просування не є запорукою успіху - досвід штурму Грозного російськими військами у Першу чеченську війну показав, що навіть навпаки, швидкий прорив до центру без гарної розвідки, взаємодії між наступальними частинами і організації прикриття може обернутися провалом.

Особливо важлива безперервність атак, яка позбавляє супротивника можливості перегрупування. Саме тому для Ізраїлю, як сторони, що володіє ініціативою, є неприйнятними вимоги про припинення бойових дій.

Напад ХАМАС на Ізраїль

* 7 жовтня 2023 року палестинське воєнізоване угруповання ХАМАС здійснило безпрецедентний напад на Ізраїль, його бойовики увійшли до кібуц і міст біля сектора Газа, вбивши щонайменше 1400 ізраїльтян і взявши понад 200 у заручники.

* ХАМАС прагне знищення держави Ізраїль та створення на всій території Палестини ісламської держави. Рух має підтримку Ірану.

* Угруповання прийшло до влади в секторі Газа у 2007 році в результаті виборів, але потім силою витіснило з сектора політичних опонентів. Відтоді його бойовики вели кілька війн з Ізраїлем.

* ХАМАС та інші афілійовані з ним воєнізовані групи обстрілювали Ізраїль тисячами ракет і здійснили безліч рейдів.

* У відповідь Ізраїль завдавав по сектору Газа повітряних ударів і двічі направляв туди війська. Ізраїль разом з Єгиптом заблокували кордони сектора з 2007 року, пояснивши це безпековими заходами.

* ХАМАС оголосили терористичною організацією в багатьох країнах, зокрема, у Великій Британії, ЄС, США, Ізраїлі, Японії та Австралії.