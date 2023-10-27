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АНАЛІТИКА

До списку спонсорів війни внесли італійський концерн Camozzi, що співпрацює з військовими заводами РФ

 

Національне агентство з питань запобігання корупції внесло до переліку міжнародних спонсорів війни італійську групу компаній Camozzi - одного зі світових лідерів у виробництві пневмоапаратури, пневмообладнання, пневмосистем і пневмоавтоматики.

Як передає Укрінформ, про це повідомило НАЗК.

Підставою для відповідного рішення стало те, що концерн досі продовжує вести бізнес у Росії та співпрацювати з місцевим військово-промисловим комплексом (ВПК). Не припиняє працювати завод Camozzi також у тимчасово окупованому Криму.

«Пневматичне обладнання є важливою складовою багатьох галузей промисловості, оскільки воно допомагає в автоматизації робочих процесів. Клієнтами Camozzi в РФ є саме заводи ВПК агресора, продукція яких активно використовується у війні проти України», - наголосили в агентстві.

Згідно з даними НАЗК, клієнтами концерну є наступні акціонерні товариства Російської Федерації: «Ижорские заводы», «Коломенський завод», «Силовые машины», «Научно-производственная корпорация «Уралвагонзавод» та «ПетрозаводскМаш».

Встановлено, що від початку повномасштабної збройної агресії РФ проти України Camozzi Group співпрацює із підсанційними «Тихвинским вагоностроительным заводом» і «Челябинским цинковым заводом». Останній контролюють підсанкційні російські олігархи Іскандар Махмудов та Андрій Бокарьов.

Попри російську окупацію, досі працює «Механосборочный завод Камоцци Пневматика» у Сімферополі. «Компанія ВПК - офіційний дилер Camozzi. Наше представництво Camozzi Сімферополь - це місце, де ви можете купити обладнання Камоцці за найкращою ціною в Сімферополі!», - ідеться на вебсайті російської компанії «ВПК Конкордия».

Натомість сама компанія Camozzi на своєму офіційному сайті про роботу в Криму замовчує.

У Росії Camozzi працює через товариство з обмеженою відповідальністю «Камоцци Пневматика». Має там 32 відділення, 500 співробітників і 80 тисяч підприємств-клієнтів.

«Крім сплати податків до держбюджету держави-терориста, компанія надає робочі місця росіянам, підтримуючи таким чином російську економіку та рівень зайнятості населення», - зауважили в НАЗК.

За інформацією відомства, у переліку засновників юридичної компанії Camozzi в Україні залишається громадянин РФ Олексій Кістиченко, який на сьогодні очолює російське представництво концерну.

Наголошується, що перелік міжнародних спонсорів війни на порталі «Війна і санкції» є потужним репутаційним інструментом для досягнення доброчесності ланцюжків постачання у міжнародному вимірі й виходу міжнародного бізнесу з Росії, а отже - зменшення фінансової і технологічної спроможності держави-терориста продовжувати війну проти України.

Одним із важелів тиску платформи є співпраця з базою даних World-Check, яку використовують банки та страхові компанії для оцінки ризиків.

«Саме тому для світових компаній наслідки перебування в переліку стають гіршими, ніж продовження ведення бізнесу з країною-агресором», - підкреслили в НАЗК.

Як повідомлялося, компанія Camozzi Automation S.P.A. заснована в 1964 році. Спеціалізується вона на розробці й виробництві пневматичних компонентів і систем для промислової автоматизації: приводів, розподільників, пневматичних пускових блоків, фітингів, вакуумних компонентів, панелей, систем і спеціальних продуктів.

Camozzi має представництва у 78 країнах світу, зокрема в Італії, Україні, Сполучених Штатах Америки, Китаї, Індії та Росії.

В Україні представництво Camozzi з'явилося у серпні 1991 року. Філії компанії є у Києві, Дніпрі, Харкові, Запоріжжі, Львові, Тернополі та Одесі.
 

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