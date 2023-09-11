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АНАЛІТИКА

Лула вже не гарантує, що Путіна не заарештують у Бразилії

 

Президент Бразилії Луїс Інасіо Лула да Сілва у понеділок, 11 вересня, фактично відмовився від своєї нещодавньої заяви стосовно того, що президента Росії Володимира Путіна не заарештують в Бразилії у разі його прибуття на саміт Великої двадцятки (G20) в Ріо-де-Жанейро наступного року.

"Я не знаю, чи бразильське правосуддя затримає його. Це вирішує судова система, а не уряд", - сказав він журналістам, коментуючи ймовірність арешту Путіна в Бразилії за ордером Міжнародного кримінального суду (МКС).

Водночас Лула да Сілва зазначив, що хоче зрозуміти, з якою метою Бразилія свого часу приєдналася до МКС, зауваживши, шо "країни, що розвиваються, часто підписують речі, які завдають їм шкоди".

"Я хочу знати, чому ми є членами, а Сполучені Штати, Росія, Індія, Китай - ні (...) Я не кажу, що вийду (зі складу учасників. - Ред.) суду, я просто хочу знати, чому Бразилія є підписантом", - зауважив президент, цитує AFP.

Ордер МКС на арешт Путіна

У березні Міжнародний кримінальний суд видав ордер на арешт Путіна, звинувативши його у воєнному злочині - незаконній депортації дітей з України. Оскільки суд у Гаазі не проводить заочних процесів, Путіна має бути або видано Москвою, або заарештовано за межами РФ.

123 країни світу ратифікували Римський статут, зокрема й Бразилія, що юридично зобов'язує їх співпрацювати з МКС і виконувати видані ним ордери на арешт. Росія заперечує, що її війська брали участь у воєнних злочинах або насильно вивозили українських дітей.

Після видачі ордеру Путін неодноразово пропускав міжнародні зустрічі. Зокрема, він не відвідав саміт країн групи БРІКС (Бразилія, Росія, Індія, Китай та Пвіденно-Африканська Республіка) у ПАР у серпні. Також він не поїхав на зустріч G20 в Індії, відправивши туди міністра закордонних справ Сергія Лаврова.
За матеріалами: Deutsche Welle
 

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