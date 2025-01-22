Європа має бути готова до підвищення американських мит - Лагард

Влада Європи має бути готовою до можливого збільшення мит на імпорт товарів у США, яке обіцяв президент Дональд Трамп, заявила глава Європейського центрального банку (ЄЦБ) Крістін Лагард.

Те, що Трамп наразі не підписав указу про введення додаткових мит на весь обсяг імпорту, було "дуже розумним підходом, оскільки тотальні тарифи необов'язково призведуть до очікуваних результатів", сказала Лагард в інтерв'ю CNBC у Давосі.

На її думку, нові американські мита будуть більш "виборчими і сфокусованими".

"Нам у Європі потрібно готуватися і чекати заздалегідь, що станеться, щоб дати на це відповідь", - додала Лагард.

При цьому глава ЄЦБ зазначила, що регулятор "не надто занепокоєний" зовнішніми ризиками для інфляції.

У відповідь на запитання журналіста щодо можливих наслідків нової хвилі інфляції у США Лагард сказала, що "прискорення інфляції у Сполучених Штатах буде проблемою для Сполучених Штатів, і саме там насамперед відчуватимуться основні наслідки".

"Ми з цікавістю будемо за цим спостерігати. Зокрема, цікаво, як це позначиться на обмінних курсах. Це матиме наслідки, але, зрозуміло, ми зацікавлені в зростанні економіки США, тому що зростання в США завжди було сприятливим фактором для решти світу", - додала вона.

ЄЦБ має намір продовжувати поступове зниження відсоткових ставок, сказала Лагард, наголосивши, що темпи і терміни зниження залежатимуть від статданих.

"Траєкторія (ставок - ІФ-У) гранично ясна, а темпи залежатимуть від даних", - заявила глава регулятора.

ЄЦБ знизив ставки загалом на 100 базисних пунктів 2024 року, тепер ключова ставка за депозитами перебуває на рівні 3%. Економісти очікують від регулятора чотирьох знижень ставки по 25 б.п. кожне у 2025 році.