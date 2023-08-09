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Південна Корея долучиться до робочої групи з імплементації української формули миру
12:41 09.08.2023 |
Південна Корея братиме участь у робочій групі з імплементації положень формули миру, запропонованої президентом України Володимиром Зеленським.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням Yonhap.
Як зазначається, рішення було прийнято під час візиту радника з національної безпеки Чо Те Йона до Саудівської Аравії для участі у мирних переговорах щодо України 5-6 серпня.
У зустрічі взяли участь радники з національної безпеки 45 країн, більшість із яких висловили свою прихильність припиненню війни в Україні та швидкому відновленню миру в країні.
"Згідно з одним із ключових пунктів запропонованої нами "Ініціативи миру та солідарності в Україні", ми візьмемо участь у робочій групі з реалізації формули миру", - сказав президентський чиновник.
Південна Корея сподівається, що її участь у робочій групі допоможе її бізнесу взяти участь у масштабних проєктах відновлення післявоєнної України.
Саміт у Саудівській Аравії
На дводенній зустрічі в Саудівській Аравії, що відбулася 5-6 серпня, головною темою стала українська "формула миру". Про зустріч першою повідомила The Wall Street Journal. Згодом інформацію підтвердили і в Офісі президента.
На саміт було запрошено представників понад 40 країн, серед яких Індія, Бразилія, Індонезія, Єгипет, Мексика та Китай.
Керівник ОП Андрій Єрмак за підсумками саміту заявив, що деякі з представників мали різні погляди, проте всі країни показали відданість принципам Статуту ООН, міжнародного права та поваги до суверенітету та непорушності територіальної цілісності держав.
Українська формула миру
Під час виступу на саміті G20 у листопаді 2022 президент України Володимир Зеленський вперше запропонував формулу миру, щоб зупинити руйнівну російську війну. Вона включає 10 пунктів:
* радіаційна та ядерна безпека (вихід РФ з території ЗАЕС, відмова від ядерних загроз);
* продовольча безпека (розширення зернової ініціативи);
* енергетична безпека (захист енергетичної інфраструктури України, обмеження цін на енергоресурси РФ);
* звільнення всіх полонених та депортованих (звільнення за формулою "всіх на всіх");
* виконання Статуту ООН, відновлення територіальної цілісності та світового порядку;
* виведення російських військ та припинення бойових дій (відновлення контролю України над усіма ділянками державного кордону з Росією);
* справедливість (створення спеціального трибуналу щодо злочину агресії Росії проти України);
* екоцид, потреба негайного захисту природи;
* недопущення ескалації (підписання союзниками договору про гарантії безпеки Kyiv Security Compact);
* фіксація закінчення війни.
Формулу вже підтримали Велика Британія, США, Канада, Японія, Німеччина, Франція, Італія, Португалія, Польща, Фінляндія, країни Балтії.
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