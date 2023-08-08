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АНАЛІТИКА

Росія збирає «тіньовий флот» кораблів для експорту зерна, – Reuters

 

Зростання фінансових та безпекових ризиків після виходу Росії з угод в рамках "Чорноморської зернової ініціативи", змушують її все більше покладатися на "тіньовий флот" зі старих суден для експорту свого зерна, якими зазвичай керують компанії з Китаю та Туреччини.

Про це повідомляє Reuters із посиланням на співрозмовників у транспортних, страхових та торговельних компаніях.

Минулого року Росія експортувала рекордний обсяг пшениці на суднах, зафрахтованих у міжнародних компаній і трейдерів. Однак зростання ризиків у Чорному морі підвищує вартість фрахту для Москви та змушує її використовувати старіші та менші судна, якими керують менш відомі судноплавні оператори.

"Зараз дуже мало інформації про міжнародні компанії (задіяні в експорті російського зерна, - ред.)... Більшість вантажів, що виходять, стосуються російських трейдерів, які використовують кораблі (тіньового) флоту, яких міжнародні трейдери не торкатимуться", - розповів топменеджер одного із трейдерів.

Відповідно до даних морської платформи Shipfix, у липні кількість запитів на чартерні перевезення зерна подвоїлася до 257, що свідчить про зростання інтересу Росії на фрахт суден, в порівнянні з тим же місяцем минулого року. Запити на кораблі зросли на 40% порівняно з червнем і, ймовірно, зростуть далі.

За словами джерел агентства, така ситуація викликає сумніви щодо того, чи зможе Росія підтримувати рекордні темпи експорту, і якщо її не вирішити, це може підвищити світові ціни на пшеницю.

При цьому глобальні тредбери більше не допомагають Росії в механізмах торгівлі її зерном. Cargill, Louis Dreyfus і Viterra припинили таку роботу 1 липня.

Як повідомлялося, в ніч на 2 серпня Росія атакувала українські порти на Дунаї, пошкоджень та руйнувань зазнали елеватор, зернові ангари, резервуари одного з вантажних терміналів, виробничі, складські та адміністративні приміщення. Крім того, суттєвих руйнувань зазнала триповерхова будівля "Морвокзалу" в Ізмаїлі та офіс "Українського дунайського пароплавства". Внаслідок цього кількість заходів суден в українські порти на Дунаї впала у 2-5 разів.

У відповідь Україна атакувала дронами порт Новоросійська. Зокрема, надводні безпілотники уразили російський десантний корабель "Оленегорский горняк" у бухті Новоросійська, а також великий нафтовий танкер РФ "SIG" у Керченській протоці, який транспортував паливо для російських військ.

Після цього Україна оголосила про військову загрозу для судноплавання в акваторії низки російських портів на Чорному морі.
За матеріалами: БізнесЦензор
Ключові теги: Росія
 

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