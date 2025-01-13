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Умєров прибув із робочим візитом до Великої Британії, провів зустріч із британським колегою
16:29 13.01.2025 |
Міністр оборони України Рустем Умєров прибув із робочим візитом до Великої Британії, де провів зустріч із міністром оборони країни Джоном Гілі.
"Основною темою наших переговорів стало узгодження планів двосторонньої співпраці у 2025 році за ключовими безпековими напрямами. Велика Британія підтвердила свою готовність забезпечувати постійну та всебічну підтримку для зміцнення позицій України і на полі бою, і на міжнародній арені", - написав Умєров у фейсбуці.
Він наголосив, що Україна очікує посилення військової, політичної та економічної допомоги від британських союзників цього року.
За словами Умєрова, під час зустрічі з колегою окрему увагу було приділено розвитку українського оборонно-промислового комплексу.
"Велика Британія вже інвестувала у виробництво нашого озброєння, і ця співпраця триває: зокрема, фінансування буде спрямовано на виробництво засобів ППО/ПРО та далекобійної зброї", - розповів глава відомства.
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