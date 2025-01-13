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АНАЛІТИКА

Умєров прибув із робочим візитом до Великої Британії, провів зустріч із британським колегою

 

Міністр оборони України Рустем Умєров прибув із робочим візитом до Великої Британії, де провів зустріч із міністром оборони країни Джоном Гілі.

"Основною темою наших переговорів стало узгодження планів двосторонньої співпраці у 2025 році за ключовими безпековими напрямами. Велика Британія підтвердила свою готовність забезпечувати постійну та всебічну підтримку для зміцнення позицій України і на полі бою, і на міжнародній арені", - написав Умєров у фейсбуці.

Він наголосив, що Україна очікує посилення військової, політичної та економічної допомоги від британських союзників цього року.

За словами Умєрова, під час зустрічі з колегою окрему увагу було приділено розвитку українського оборонно-промислового комплексу.

"Велика Британія вже інвестувала у виробництво нашого озброєння, і ця співпраця триває: зокрема, фінансування буде спрямовано на виробництво засобів ППО/ПРО та далекобійної зброї", - розповів глава відомства.
За матеріалами: Інтерфакс-Україна
Ключові теги: Британія
 

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