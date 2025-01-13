В Євросоюзі закликають знизити ціновий поріг G7 на російську нафту

Шість країн Європейського Союзу закликали Європейську комісію знизити граничну ціну на російську нафту в 60 доларів за барель, встановлену країнами G7, стверджуючи, що це зменшить доходи Москви, які та використовує для війни проти України.

Про це йдеться у листі Швеції, Данії, Фінляндії, Латвії, Литви та Естонії до Європейської комісії, передає Укрінформ з посиланням на Reuters.

Країни G7 встановили обмеження цін на російську сиру нафту і нафтопродукти, щоб урізати доходи Москви від торгівлі ними і, таким чином, обмежити її здатність фінансувати вторгнення в Україну. Шість країн закликали Європейську комісію знизити граничну ціну, стверджуючи, що це не викличе шоку на ринку.

«Заходи, спрямовані на обмеження доходів від експорту нафти, мають вирішальне значення, оскільки вони зменшують найважливіше джерело доходів Росії. Ми вважаємо, що зараз настав час для подальшого посилення впливу наших санкцій шляхом зниження верхньої межі ціни на нафту, встановленої G7», - зазначається в листі шести країн до виконавчої гілки влади ЄС.

Верхня межа цін G7 була встановлена на рівні 60 доларів за барель російської нафти, а для нафтопродуктів - максимум 100 доларів за барель для преміальних нафтопродуктів і 45 доларів за барель для дисконтних нафтопродуктів.

Цей поріг цін не змінювався з грудня 2022 року та лютого 2023 року, коли вони були запроваджені, тоді як ціни у 2023 та 2024 роках на російську нафту на ринку в середньому були нижчими за цей рівень.

«Сьогодні міжнародний ринок нафти краще забезпечений пропозицією, ніж у 2022 році, що зменшує ризик того, що зниження верхньої межі ціни спричинить шок пропозиції», - йдеться у листі.

«З огляду на обмеженість потужностей для зберігання нафти та її значну залежність від експорту енергоносіїв для отримання доходів, Росія не має альтернативи, окрім як продовжувати експорт нафти навіть за значно нижчою ціною», - зазначається у заяві.

Як повідомляв Укрінформ, у грудні 2022 року G7 разом з ЄС та Австралією домовилися чинити тиск на покупців російської нафти, встановивши цінову стелю для сировини. Це мало на меті обмежити продажі російської нафти і доходи від неї, при цьому не призвести до дефіциту палива на світовому ринку та різкого зростання цін на нафту.

Але деякі країни, зокрема Китай, продовжують імпортувати російську сиру нафту, не дотримуючись цінової стелі.