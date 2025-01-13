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АНАЛІТИКА

В Єгипті можуть створити український продовольчий хаб - Мінагрополітики

 

Міністр аграрної політики та продовольства Віталій Коваль обговорив з новопризначеними Надзвичайним і Повноважним Послом Єгипту Баракатом Алі Еллейті питання скорочення відстрочки платежів для українських експортерів та скасування деяких торговельних обмежень.

Як передає Укрінформ, про це повідомляє пресслужба Міністерства аграрної політики та продовольства.

Зазначається, що під час зустрічі сторони також обговорили можливість створення українського продовольчого хабу на території Єгипту.

«Товарооборот по аграрній продукції між Україною та Єгиптом у 2024 році склав 1,4 млрд дол. Це на 32% більше, ніж у 2023 році. Основу нашого експорту становила кукурудза, пшениця, соєві боби, олія. Натомість найбільше імпортуємо з Єгипту цитрусових, картоплі, плоди горіхів та інше», - зазначив Коваль.

Міністр наголосив, що співпраця між Україною та Єгиптом має бути взаємовигідна для обох сторін.

У ході зустрічі сторони домовились створити спільну робочу групу, яка напрацює дорожню карту для вирішення поточних питань.
Ключові теги: Єгипет
 

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