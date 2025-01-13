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Фіцо стривожений, що його коаліція «йде до пекла»
16:54 13.01.2025 |
Прем'єр-міністр Словаччини Роберт Фіцо застеріг своїх коаліційних партнерів щодо можливості проведення дострокових виборів через політичну кризу, що триває.
Про це Фіцо заявив в неділю в ефірі політичного шоу на словацькому телеканалі ta3, пише "Європейська правда".
В ефірі телеканалу Фіцо встановив своїм партнерам по коаліції строгий березневий дедлайн для виходу з нинішнього глухого кута. "Я сказав їм... розберіться з цим, або ми потрапимо в пекло", - заявив Фіцо.
"Якщо Словацька національна партія і "Голос" не забезпечать функціонування парламенту ... єдиним рішенням для цієї країни будуть дострокові парламентські вибори", - попередив він.
Коаліційна криза у Словаччині була спричинена виходом трьох депутатів від Словацької національної партії зі своєї фракції через внутрішні суперечки. Як наслідок, уряд Фіцо працює з мінімальною більшістю у 76 зі 150 депутатів і стикається з проблемами при проведенні законів через палату. У листопаді Фіцо визнав, що дострокові вибори можуть неминуче відбутися.
Ще четверо депутатів від іншої коаліційної партії "Голос" у грудні почали бунтувати проти певних пропозицій, серед іншого, через зв'язки уряду Фіцо з Росією. 22 грудня Фіцо здійснив візит до Москви, де зустрівся з лідером Росії Владіміром Путіним.
Міхал Шимечка, лідер опозиційної партії "Прогресивна Словаччина", заявив, що візит Фіцо до Москви був маневром, щоб приховати власні проблеми в коаліції.
"Чому газ став такою гарячою темою, чому прем'єр-міністр летить до Москви, це для того, щоб приховати власні проблеми - високі ціни, нестабільність коаліції. Тому що він ні про що не домовився, про жоден кубометр газу", - сказав Шимечка.
У четвер у Брюсселі Фіцо заявив, що Словаччина запровадить жорсткі заходи у відповідь проти України через відмову продовжити угоду про транзит російського газу.
Він також жорстко розкритикував Україну як ненадійного партнера та заявив, що йому набридло, як президент Зеленський їздить по Європі та "жебракує" і "шантажує інших".
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