Гонконг заборонить імпорт морепродуктів із Японії через воду з АЕС у Фукусімі

Гонконг, другий після материкового Китаю найбільший покупець японських морепродуктів, має намір заборонити їхній імпорт із більшості префектур Японії, якщо Токіо почне скидати в океан очищену радіоактивну воду з пошкодженої АЕС «Фукусіма-1».

Про це заявив очільник міської влади Джон Лі, передає Укрінформ із посиланням на Japan Times.

Наразі в Гонконгу, який має в КНР статус Спеціального адміністративного району (САР) і високий ступінь автономності місцевої влади, діє заборона на поставки лише з однієї префектури, проте влада може поширити їхній список.

«Якщо скидання води дійсно почнеться, ми безумовно заборонимо ввезення морських продуктів із більшої кількості префектур», - заявив Лі, коментуючи плани японського уряду щодо «Фукусіми-1».

Він повідомив, що доручив керівнику департаменту навколишнього середовища та екології уряду Гонконгу сформувати міжвідомчу групу та розробити план реагування міста на події в Японії.

«Індустрія громадського харчування постраждає, але я впевнений, що жителі Гонконгу зрозуміють, що ми змушені прийняти рішення через цю безпрецедентну подію», - зазначив Лі.

Гонконг є другим за величиною ринком Японії для експорту сільськогосподарської та рибної продукції після материкового Китаю. За даними японського уряду, минулого року продажі цієї продукції до Гонконгу склали понад $1,4 мільярда. При цьому, морепродуктів поставлено на майже $540 мільйонів.

На АЕС у Фукусімі очищена від майже всіх радіоактивних речовин вода, що використовувалась для охолодження атомних реакторів, збирається і зберігається у величезних резервуарах, які займають велику площу майданчика електростанції. Значна кількість резервуарів перешкоджає завершенню виведенню реакторів АЕС з експлуатації та потребує утилізації очищеної води.

Японська сторона розробила і збудувала спеціальну систему очищення, яка дозволить практично повністю видалити залишки радіоактивних елементів із води, після чого її планують скидати в море на відстані 1 кілометра від електростанції через підводний тунель.

Минулого тижня АЕС у Фукусімі відвідала комісія МАГАТЕ, яка дійшла висновку, що плани Японії скидати в море відпрацьовану воду відповідають стандартам безпеки.

Проте частина сусідніх із Японією країн продовжують протестувати проти такого кроку. Найжорсткіша критика на адресу Токіо лунає з Пекіна.

Як повідомляв Укрінформ, Китай, найбільший покупець японських морепродуктів, заборонив імпорт харчових продуктів з десяти префектур Японії та запровадив посилений контроль за наявністю радіоактивних речовин у решті японської продукції.