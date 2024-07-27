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Українське прислів'я
The Hill: У партії Трампа критикують обрання Венса кандидатом у віцепрезиденти
23:28 26.07.2024 |
Низка республіканців у Палаті представників США непублічно критикує обрання Джей Ді Венса, сенатора від штату Огайо, кандидатом у віцепрезиденти Дональда Трампа: вони вважають, що це може зашкодити шансам партії на перемогу на цьогорічних виборах.
Про це, як повідомляє "Європейська правда", йдеться в публікації The Hill.
Республіканці, які говорили з виданням на умовах анонімності, висловили занепокоєння щодо зовнішньополітичних позицій Венса, браку в нього досвіду і його нездатності розширити республіканську коаліцію за електорату бази Трампа.
"Він був найгіршим вибором з усіх можливих варіантів. Це було настільки погано, що я навіть не думав, що це можливо. Антиукраїнський, більше популіст. Він нічого не додає кампанії Трампа. Він заряджає енергією тих самих людей, які люблять Трампа", - сказав один із них.
Інший співрозмовник The Hill cказав, що в Республіканській партії переважає думка: "якщо Трамп програє, то це буде через цей вибір" кандидата у віцепрезиденти.
Занепокоєння через Венса серед республіканців посилилося після того, як Джо Байден зняв свою кандидатуру з виборів і підтримав висунення Камали Гарріс кандидаткою в президенти від Демократичної партії.
Водночас представники трампістського крила Республіканської партії, навпаки, відкидають критику в бік Джей Ді Венса і стверджують, що він здатен принести Трампу перемогу на виборах у листопаді. Підтримують Венса і деякі конгресмени-республіканці, які не є безпосередніми прихильниками Трампа, зазначає The Hill.
Цього місяця Трамп обрав Джей Ді Венса, сенатора від штату Огайо, своїм кандидатом у віцепрезиденти. Ветеран морської піхоти, Джей Ді Венс є категоричним противником допомоги Україні, вважаючи, що вона затягує війну, яку Київ не може виграти.
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