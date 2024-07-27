Авторизация

Ім'я користувача:

Пароль:

Новини

Топ-новини

Фінансові новини

Фінанси

Банки та банківські технології

Страхування

Новини економіки

Економіка

ПЕК (газ та електроенергія)

Нафта, бензин, автогаз

Агропромисловий комплекс

Право

Міжнародні новини

Україна

Політика

Бізнес

Бізнес

Новини IT

Транспорт

Аналітика

Фінанси

Економіка

ПЕК (газ та електроенергія)

Нафта, бензин, автогаз

Агропромисловий ринок

Політика

Міжнародна аналітика

Бізнес

Прес-релізи

Новини компаній

Корирування

Курс НБУ

Курс валют

Курс долара

Курс євро

Курс британського фунта

Курс швейцарського франка

Курс канадського долара

Міжбанк

Веб-майстру

Інформери

Інформер курсів НБУ

Інформер курс обміну валют

Інформер міжбанківські курси

Графіки

Графік курсів валют НБУ

Графік курс обміну валют

Графік міжбанківській курс

Експорт новин

Інформація про BIN.ua

Про сайт BIN.ua

Реклама на сайті

Контакти

Підписка на новини

 
НОВИНИ
АНАЛІТИКА

The Hill: У партії Трампа критикують обрання Венса кандидатом у віцепрезиденти

 

Низка республіканців у Палаті представників США непублічно критикує обрання Джей Ді Венса, сенатора від штату Огайо, кандидатом у віцепрезиденти Дональда Трампа: вони вважають, що це може зашкодити шансам партії на перемогу на цьогорічних виборах.

Про це, як повідомляє "Європейська правда", йдеться в публікації The Hill.

Республіканці, які говорили з виданням на умовах анонімності, висловили занепокоєння щодо зовнішньополітичних позицій Венса, браку в нього досвіду і його нездатності розширити республіканську коаліцію за електорату бази Трампа.

"Він був найгіршим вибором з усіх можливих варіантів. Це було настільки погано, що я навіть не думав, що це можливо. Антиукраїнський, більше популіст. Він нічого не додає кампанії Трампа. Він заряджає енергією тих самих людей, які люблять Трампа", - сказав один із них.

Інший співрозмовник The Hill cказав, що в Республіканській партії переважає думка: "якщо Трамп програє, то це буде через цей вибір" кандидата у віцепрезиденти.

Занепокоєння через Венса серед республіканців посилилося після того, як Джо Байден зняв свою кандидатуру з виборів і підтримав висунення Камали Гарріс кандидаткою в президенти від Демократичної партії.

Водночас представники трампістського крила Республіканської партії, навпаки, відкидають критику в бік Джей Ді Венса і стверджують, що він здатен принести Трампу перемогу на виборах у листопаді. Підтримують Венса і деякі конгресмени-республіканці, які не є безпосередніми прихильниками Трампа, зазначає The Hill.

Цього місяця Трамп обрав Джей Ді Венса, сенатора від штату Огайо, своїм кандидатом у віцепрезиденти. Ветеран морської піхоти, Джей Ді Венс є категоричним противником допомоги Україні, вважаючи, що вона затягує війну, яку Київ не може виграти.
Ключові теги: США
 

ТЕГИ

Курс НБУ на понеділок
 
 за
 курс
 uah
 %
USD
 1
 41,0980
  0,0997
 0,24
EUR
 1
 44,6324
  0,0506
 0,11

Курс обміну валют на вчора, 10:44
  куп. uah % прод. uah %
USD 40,9442  0,05 0,11 41,5746  0,07 0,17
EUR 44,4796  0,11 0,25 45,2900  0,12 0,25

Міжбанківський ринок на вчора, 11:33
  куп. uah % прод. uah %
USD 41,1200  0,07 0,17 41,1500  0,06 0,15
EUR -  - - -  - -

ТОП-НОВИНИ

ПІДПИСКА НА НОВИНИ

 

Бізнес