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АНАЛІТИКА

ЄС визнав надмірним дефіцит восьми країн. Серед них – усі сусіди України

 

Рада Європейського Союзу в п'ятницю, 26 липня, розпочала процедуру надмірного дефіциту щодо семи країн блоку (Бельгія, Італія, Мальта, Польща, Словаччина, Угорщина, Франція) і продовжила її щодо Румунії. Про це повідомляється на сайті Ради ЄС.

Договір про Європейський Союз передбачає, що держави-члени повинні дотримуватися бюджетної дисципліни й не допускати перевищення дефіциту понад 3% ВВП, а державного боргу - понад 60% ВВП. Якщо учасник блоку перевищує показник дефіциту, щодо нього запускають спеціальну процедуру, яка передбачає посилений контроль та надання рекомендацій для зменшення витрат і збільшення доходів.

У 2023 році вісім країн мали дефіцит, який перевищив базове значення договору:

→ Італія (-7,4%)
→ Угорщина (-6,7%)
→ Румунія (-6,6%)
→ Франція (-5,5%)
→ Польща (-5,1%)
→ Мальта (-4,9%)
→ Словаччина (-4,9%)
→ Бельгія (-4,4%)

Румунія вже перебуває під процедурою надмірного дефіциту з 2019 року.

У 2020-2023 роках у зв'язку з пандемією COVID-19 правило надмірного дефіциту не застосовувалося.

Ближче до кінця року Єврокомісія має запропонувати рекомендації з ліквідації надмірного дефіциту для кожної країни з конкретними кількісними та часовими параметрами.
За матеріалами: ЛIГАБiзнесIнформ
Ключові теги: ЄС
 

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