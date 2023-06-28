«Терпець увірвався». Чому Україна посварилася з Ізраїлем

Георгій Ерман / ВВС Україна

Між Україною та Ізраїлем спалахнув найбільший конфлікт за всю історію міждержавних відносин. 25 червня посольство України в Ізраїлі опублікувало заяву, в якій звинуватило уряд Біньяміна Нетаньяху в проросійських симпатіях. Питання в тому - чи змінить така ескалація щось у відносинах двох держав.

"Нинішній уряд Ізраїлю обрав шлях тісної співпраці з Російською Федерацією", - йдеться в заяві українського посла Євгена Корнійчука.

Посольство розкритикувало відсутність гуманітарної допомоги Україні та назвало "безрезультатним" візит міністра закордонних справ Елі Коена до України у лютому 2023 року.

Прем'єра Ізраїлю Біньяміна Нетаньяху посольство звинуватило у відмові надати Україні оборонну допомогу протягом повномасштабної війни.

Ізраїль пояснює відсутність такої допомоги особливими відносинами з Москвою, завдяки яким росіяни не втручаються в ізраїльські авіарейди у небі Сирії та гарантують захист єврейській громаді в Росії.

Особливу критику українського посольства викликало інтерв'ю Нетаньяху Jerusalem Post від 22 червня. В ньому ізраїльський прем'єр припустив, що надана Україні зброя може опинитися в руках ворогів Ізраїлю, зокрема Ірану.

"Це не теоретична можливість. Так сталося із західною протитанковою зброєю, яку ми зараз знаходимо біля наших кордонів", - заявив Нетаньяху.

Українське посольства назвало ці заяви "цілком вигаданими та спекулятивними".

Воно також розкритикувало відмову Ізраїлю запроваджувати санкції проти Росії та збільшення торгівлі з нею, а також перемовини з МЗС Росії, в результаті яких сторони домовилися відкрити ще одне російське дипломатичне представництво в Єрусалимі.

Окремо в посольстві обурилися "мертвим мовчанням" МЗС Ізраїлю щодо антисемітських заяв Володимира Путіна та його прихильників.

Зокрема, у червні президент РФ назвав українського президента Володимира Зеленського "ганьбою єврейського народу".

"Так званий "нейтралітет" ізраїльського уряду розглядається як чітка проросійська позиція", - йдеться в заяві посольства.

Українські дипломати закликали Ізраїль "стати на правильний бік історії" і надати Україні засоби оборони.

У відповідь на українську заяву посла Євгена Корнійчука викликали до МЗС Ізраїлю.

Голова відомства Елі Коен заявив, що країна стоїть пліч-о-пліч з Україною і засуджувала дії Росії під час голосування в генасамблеї ООН, а також надала "безпрецедентну" гуманітарну допомогу на 22 млн доларів, повідомляє Times of Israel.

Як невиконані обіцянки образили Україну

Україна критикує політику Ізраїлю не вперше.

У спілкуванні зі студентами та викладачами Єврейського університету в Єрусалимі 23 червня 2022 року Володимир Зеленський подякував ізраїльтянам за гуманітарну допомогу, але висловив жаль щодо того, що Ізраїль не приєднався до санкцій та не постачає Україні зброї.

"Нам хотілось би більше підтримки від вашої влади. На жаль, Ізраїль поки що не долучився до санкцій. Шкода, але за більшістю пунктів необхідної допомоги я не знаю, що сказати про Ізраїль", - заявив він.

У вересні в інтерв'ю французькому виданню Ouest France Зеленський заявив: "Можна помітити вплив Росії на Ізраїль. Я вважаю Ізраїль незалежною державою. Чому б нам не дати системи протиповітряної оборони?"

В інтерв'ю BBC Україна у січні 2023 року український міністр закордонних справ Дмитро Кулеба заявив, що не розуміє позицію Ізраїлю щодо ненадання систем ППО Україні.

"Ну яке може бути логічне обґрунтування не надавати систему ППО? Вона потрібна для захисту дітей, для захисту мирних людей, жінок. І Ізраїль прекрасно знає, яка це біда - ракетні удари", - відзначив він.

Після цього у лютому 2023 року Ізраїль пообіцяв надати системи раннього оповіщення щодо пуску ракет та дронів, а також 200 млн кредитних гарантій для системи охорони здоров'я та цивільної інфраструктури.

В інтерв'ю BBC Україна у лютому посол Ізраїлю в Україні Міхаель Бродський заявив, що системи раннього оповіщення дозволять "точніше вказати місце, куди націлена ракета чи іранський дрон", тож не треба буде оголошувати тривогу по всій території країни.

"Люди будуть розуміти, що в цьому конкретному районі чи на цій конкретній вулиці існує небезпека удару, що це не просто якась загальна ракетна загроза, це загроза конкретному району, конкретному місцю", - пояснював дипломат.

У лютому Бродський вважав, що адаптація систем оповіщення для України може розпочатися вже "найближчим часом", хоча точних строків не наводив.

Проте, як повідомляє Times of Israel, впровадження систем раннього оповіщення перенесли аж на вересень, та й кредитні гроші виявилося отримати не просто.

"Ці хлопці не поспішають, вони не на війні", - прокоментував ситуацію ізраїльському виданню посол Євген Корнійчук.

Він також повідомив, що Біньямін Нетаньяху відмовився зустрітися з Оленою Зеленською, яка перебувала з візитом в Ізраїлі 19 червня, з нею зустрілася лише його дружина Сара.

Зеленська під час тієї зустрічі знову просила надати систему раннього оповіщення та надати допомогу епідеміологів у подоланні наслідків підриву дамби Каховської ГЕС.

В Україні зволікання з наданням системи раннього оповіщення вважають невиконаною обіцянкою. Її наявність є гострою потребою після того, як з травня Росія знову посилила обстріли українських міст ракетами та іранськими дронами.

Таку політику Ізраїлю директор українського Центру близькосхідних досліджень Ігор Семиволос вважає передбачуваною.

"Це годування обіцянками може тривати довго. Врешті-решт терпець мав увірватися. Є системна політика ізраїльського уряду, який уникає реальних кроків, щоб допомогти Україні", - пояснює він.

Та й гуманітарна допомога Україні з боку Ізраїлю виглядає як крапля в морі навіть у порівнянні з такими нейтральними арабськими країнами, як Саудівська Аравія, не кажучи вже про західних партнерів України, вважає експерт.

Ексдепутатка ізраїльського Кнесету, старша наукова співробітниця Atlantic Council Ксенія Свєтлова сподівається, що обіцянку про систему раннього оповіщення все ж виконають.

"Жодних заяв про скасування обіцянки надати Україні системи раннього оповіщення не було. Але зрозуміло, що від Ізраїлю очікують інші речі. Натомість йде повторення російського наративу - якщо українцям дати зброю, куди воно потім потрапить", - каже вона.

"Єдина країна, яка передає зброю Ірану - це Росія", - наголошує експертка.

На зустрічі з Сарою Нетаньяху Олена Зеленська просила надати системи раннього оповіщення, які Ізраїль пообіцяв ще у лютому

Експерти погоджуються, що закиди Біньяміна Нетаньяху щодо зброї, яка може опинитися в руках Ірану, несправедливими щодо України. Семиволос називає звинувачення прем'єра "брехливими і образливими для України".

"Таке не можна пропускати, особливо якщо враховувати, що це Росія постачає зброю Ірану", - відзначає Семиволос.

На думку експерта, в Україні просто зрозуміли, що не варто очікувати зміни політики Ізраїлю, особливо від Нетаньяху, який має давні зв'язки з Росією, тому й з'явилася жорстка заява посольства.

"Навіщо Нетаньяху міняти політику, яка працює. Якщо їх притиснуть до стінки, вони просто скажуть, що Україна дуже корумпована країна, як їй допомагати", - прогнозує Семиволос.

Ксенія Свєтлова каже в коментарі BBC Україна, що попередній уряд був обережнішим у співпраці з Росією, але загалом великих змін не відбулося.

"Зараз, коли вже зрозуміло, що з себе представляє воєнна міць Росії, політику можна було переглянути. На тлі масштабних змін, які відбулися, концепція Ізраїлю лишається та сама - всидіти на двох стільцях", - вважає вона.

За яких умов Ізраїль змінить політику щодо України

На думку Ксенії Свєтлової, Україна не зможе якось змінити політику Ізраїлю ані жорсткими заявами посольства, ані промовами Зеленського.

Особливо серед тих політиків, які вірять, що Росія може зашкодити Ізраїлю через Сирію чи Іран, тому краще Україні не допомагати.

"У тих, хто в Ізраїлі підтримує Україну, істерики через заяву українського посла немає. А ті, в кого наша хата скраю просто скажуть, що це не наша війна, що Ізраїль наче і частина західного світу, але все ж не дуже - бо географічно в іншому місці, має постійних ворогів", - каже вона.

На позицію Ізраїлю можуть вплинути хіба що США, але серйозних зусиль з боку Вашингтона поки що немає.

Ксенія Свєтлова вважає, що ставлення до Росії в Ізраїлі зміниться лише після очевидного послаблення її позицій.

"Якби змінилася ситуація, в якій Росії повсякчас створюють імідж суперміцної держави, неймовірно сильної у військовому плані, небезпечної, такої, яка може завдати смертельного удару по нашій маленькій країні. Цей застарілий імідж ніяк не відповідає тому, що відбувається у реальному житті", - пояснює вона.

На думку Ксенії Свєтлової, політика Ізраїлю щодо України зміниться, коли буде очевидно всім, що Росія - не та надпотужна держава, за яку її видають

"Зміни у ставленні Ізраїлю будуть лише, коли Україна виграє війну. Але це буде зовсім інша історія", - прогнозує Ігор Семиволос.

На думку експерта, для чинного уряду Ізраїлю питання стосунків з Україною не є пріоритетним. Пріоритетною є мрія про поглинання Західного берегу ріки Йордан без жорсткої реакції з боку міжнародної спільноти.

"Ізраїльтяни грають у цікаву гру. Вони з одного боку намагаються роздути свою важливість, виставляють себе форпостом західного світу на Близькому Сході, а з іншого боку показують, що їх всі ображають", - пояснює він.

"Вони остаточно відмовляються від принципу двох держав - Ізраїлю та Палестини, і хочуть захопити території, щоб поставити всіх перед фактом, і водночас скаржаться на Іран", - додає Семиволос.

Внаслідок такої політики в уряду Нетаньяху вже псуються відносини зі США, ЄС та арабськими країнами, відбувається внутрішня криза, а на цьому тлі зіпсовані відносини з Україною для уряду Нетаньяху не грають суттєвої ролі.



