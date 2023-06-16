Авторизация

Ім'я користувача:

Пароль:

Новини

Топ-новини

Фінансові новини

Фінанси

Банки та банківські технології

Страхування

Новини економіки

Економіка

ПЕК (газ та електроенергія)

Нафта, бензин, автогаз

Агропромисловий комплекс

Право

Міжнародні новини

Україна

Політика

Бізнес

Бізнес

Новини IT

Транспорт

Аналітика

Фінанси

Економіка

ПЕК (газ та електроенергія)

Нафта, бензин, автогаз

Агропромисловий ринок

Політика

Міжнародна аналітика

Бізнес

Прес-релізи

Новини компаній

Корирування

Курс НБУ

Курс валют

Курс долара

Курс євро

Курс британського фунта

Курс швейцарського франка

Курс канадського долара

Міжбанк

Веб-майстру

Інформери

Інформер курсів НБУ

Інформер курс обміну валют

Інформер міжбанківські курси

Графіки

Графік курсів валют НБУ

Графік курс обміну валют

Графік міжбанківській курс

Експорт новин

Інформація про BIN.ua

Про сайт BIN.ua

Реклама на сайті

Контакти

Підписка на новини

 
НОВИНИ
АНАЛІТИКА

Путіну бракує грошей на війну: Голова «Сбєрбанку» спрогнозував підвищення податків для російського бізнесу

 

Уряд Росії буде вимушений підвищувати податки для бізнесу через зростання видатків федерального бюджету, в тому числі на війну проти України.

Про це голова російського "Сбєрбанку" Гєрман Грєф заявив під час Петербурзького економічного форуму (ПМЕФ), повідомляє РБК.

"Сьогодні пріоритетами уряду є чотири. Очевидно, що ми бачимо у бюджеті поточного року і, швидше за все, ми побачимо у бюджеті на наступні три роки збільшення видатків на національну оборону та безпеку. Можна вважати, що альтернатив особливих тут немає, це даність", - сказав Грєф.

"Друга позиція, заявлена президентом і урядом, - це зниження соціальної нерівності, але це, очевидно, вимагатиме збільшення ресурсної бази насамперед федерального бюджету. Третє, можна сказати, теж безальтернативне завдання - розвиток нової інфраструктури. І четверте завдання також на сьогоднішній день детерміноване ситуацією - це імпортозаміщення та технологічний розвиток", - перелічив голова "Сбєрбанку".

Відтак він спрогнозував, що видатки федерального бюджету РФ зростатимуть.

"Ми обговорили з вами видаткову базу бюджету, вочевидь, вона зростатиме... З чого бізнес робить висновок про те, що найімовірніше з нового року ми побачимо підвищення податкового навантаження", - зауважив Грєф.

Своєю чергою міністр фінансів РФ Антон Сілуанов визнав, що видатки бюджету зростають і російський Мінфін шукає джерела для їх фінансування.

"Якщо ми хочемо значних великих витрат, треба зрозуміти, звідки візьмуться гроші. Гроші ж із повітря не бувають. Або ми збільшуватимемо дефіцит і, відповідно, інфляцію та ставки і за це заплатять населення та бізнес, або ми з вами збільшуємо податки", - сказав голова Мінфіну РФ.

Сілуанов додав, що також потрібно спробувати перерозподілити видатки бюджету, але "це найменше реалізовано, як показує практика".

"Я ще одну цифру скажу: ми за останні три роки, з 2019 по 2022 рік, збільшили витрати в півтора рази. Уявляєте? У півтора рази. Було 18, стало 29 трлн руб. Куди далі? Це просто неможливо", - наголосив Сілуанов.

Як повідомлялося, нафтогазові доходи федерального бюджету Росії за підсумками січня-травня склали 2,85 трильйона рублів - це на 50% менше, ніж за аналогічний період минулого року.

Загалом, доходи бюджету РФ в січні-травні склали 9,8 трлн рублів - це на 19% менше, ніж за той же період 2022 року. Водночас видатки федерального бюджету РФ за перші п'ять місяців 2023 року зросли на 27% - до 13,23 трильйона рублів. У підсумку дефіцит бюджету Росії за підсумками січня-травня становив 3,41 трлн рублів. Це перевищує план на весь 2023 рік, який становить 2,93 трлн рублів, або 2% ВВП.
За матеріалами: БізнесЦензор
Ключові теги: Росія
 

ТЕГИ

Курс НБУ на неділя
 
 за
 курс
 uah
 %
USD
 1
 36,5686
  0,0000
 0,00
EUR
 1
 39,5691
  0,0000
 0,00

Курс обміну валют на сьогодні, 11:30
  куп. uah % прод. uah %
USD 36,8004  0,05 0,14 37,3442  0,04 0,12
EUR 40,0585  0,17 0,44 40,8881  0,19 0,47

Міжбанківський ринок на сьогодні, 11:40
  куп. uah % прод. uah %
USD 36,9320  0,00 0,00 36,9343  0,00 0,00
EUR -  - - -  - -

ТОП-НОВИНИ

ПІДПИСКА НА НОВИНИ

 

Бізнес