Путіну бракує грошей на війну: Голова «Сбєрбанку» спрогнозував підвищення податків для російського бізнесу

Уряд Росії буде вимушений підвищувати податки для бізнесу через зростання видатків федерального бюджету, в тому числі на війну проти України.

Про це голова російського "Сбєрбанку" Гєрман Грєф заявив під час Петербурзького економічного форуму (ПМЕФ), повідомляє РБК.

"Сьогодні пріоритетами уряду є чотири. Очевидно, що ми бачимо у бюджеті поточного року і, швидше за все, ми побачимо у бюджеті на наступні три роки збільшення видатків на національну оборону та безпеку. Можна вважати, що альтернатив особливих тут немає, це даність", - сказав Грєф.

"Друга позиція, заявлена президентом і урядом, - це зниження соціальної нерівності, але це, очевидно, вимагатиме збільшення ресурсної бази насамперед федерального бюджету. Третє, можна сказати, теж безальтернативне завдання - розвиток нової інфраструктури. І четверте завдання також на сьогоднішній день детерміноване ситуацією - це імпортозаміщення та технологічний розвиток", - перелічив голова "Сбєрбанку".

Відтак він спрогнозував, що видатки федерального бюджету РФ зростатимуть.

"Ми обговорили з вами видаткову базу бюджету, вочевидь, вона зростатиме... З чого бізнес робить висновок про те, що найімовірніше з нового року ми побачимо підвищення податкового навантаження", - зауважив Грєф.

Своєю чергою міністр фінансів РФ Антон Сілуанов визнав, що видатки бюджету зростають і російський Мінфін шукає джерела для їх фінансування.

"Якщо ми хочемо значних великих витрат, треба зрозуміти, звідки візьмуться гроші. Гроші ж із повітря не бувають. Або ми збільшуватимемо дефіцит і, відповідно, інфляцію та ставки і за це заплатять населення та бізнес, або ми з вами збільшуємо податки", - сказав голова Мінфіну РФ.

Сілуанов додав, що також потрібно спробувати перерозподілити видатки бюджету, але "це найменше реалізовано, як показує практика".

"Я ще одну цифру скажу: ми за останні три роки, з 2019 по 2022 рік, збільшили витрати в півтора рази. Уявляєте? У півтора рази. Було 18, стало 29 трлн руб. Куди далі? Це просто неможливо", - наголосив Сілуанов.

Як повідомлялося, нафтогазові доходи федерального бюджету Росії за підсумками січня-травня склали 2,85 трильйона рублів - це на 50% менше, ніж за аналогічний період минулого року.

Загалом, доходи бюджету РФ в січні-травні склали 9,8 трлн рублів - це на 19% менше, ніж за той же період 2022 року. Водночас видатки федерального бюджету РФ за перші п'ять місяців 2023 року зросли на 27% - до 13,23 трильйона рублів. У підсумку дефіцит бюджету Росії за підсумками січня-травня становив 3,41 трлн рублів. Це перевищує план на весь 2023 рік, який становить 2,93 трлн рублів, або 2% ВВП.