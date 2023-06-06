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Німеччина запускає багатомільярдну програму з декарбонізації промисловості
08:34 06.06.2023 |
Німеччина запускає програму, яка надасть десятки мільярдів євро фірмам, що стикаються зі значними витратами на енергію, щоб допомогти своєму промисловому сектору профінансувати перехід до вуглецево-нейтральних технологій виробництва.
Про це, як пише "Європейська правда", повідомляє Reuters.
Європейська промисловість стикається з тиском через високі витрати на сировину, енергію та робочу силу, в той час як інші регіони, особливо США, переманюють компанії з континенту, пропонуючи щедрі субсидії.
Так звані контракти на захист клімату є основним елементом відповіді Німеччини на ці виклики. Берлін сподівається, що фінансова підтримка допоможе виробникам сталі, цементу, паперу та хімікатів декарбонізувати своє виробництво.
У рамках цього процесу компанії зможуть подавати заявки на виплати підтримки, які, за словами уряду, становитимуть суму в мільярд євро протягом 15-річного періоду, повідомило в понеділок міністерство економіки.
"Ми перебуваємо в періоді тривалої рецесії, в надзвичайно складному економічному періоді", - заявив міністр економіки Роберт Габек після того, як окреслив деталі схеми.
Він сказав, що в той час як інші частини світу, від США до Азії, пропонують інвестиційні стимули, до Німеччини висуваються більш суворі вимоги, коли мова йде про бюджет і утримання боргу під контролем.
"Тим не менш, не надавати інвестиційні стимули та інвестиційні імпульси на цьому етапі не може бути правильним. Ми скоріше спостерігаємо слабкість інвестицій та інновацій в Європі та Німеччині", - зазначив міністр.
За словами Габека, компанії мають два місяці, щоб висловити зацікавленість у схемі, спрямованій на виконання зобов'язання Німеччини стати вуглецево-нейтральною до 2045 року, перш ніж розпочнеться процес аукціону, додавши, що перемогу отримає компанія з найнижчою пропозицією.
Фірми, які викидають 10 кілотонн CO2 або більше на рік, матимуть право на участь в аукціоні, що фактично відкриває його для тисяч середніх компаній, які працюють у провідній економіці Європи.
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