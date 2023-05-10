Найбільша світова нафтосервісна компанія досі заробляє в Росії і не планує звідти йти

Найбільший у світі постачальник послуг і обладнання для видобутку нафти - компанія SLB (колишня назва Schlumberger) - не планує йти з Росії.

Зараз нафтосервісна компанія заявляє про запровадження певних обмежень у роботі свого російського бізнесу, щоб зберегти його в умовах санкцій, пише Reuters із посиланням на внутрішні документи SLB та представника компанії.

"З огляду на розвиток міжнародних санкцій ми вжили подальших заходів для обмеження нашої діяльності, часто поза вимогами санкцій", - сказав представник SLB.

Серед них представник компанії вказав "додаткові заходи контролю, які обмежують доставку всіх продуктів і технологій, вироблених SLB, із Сполучених Штатів, Сполученого Королівства, Європейського Союзу та Канади" до Росії.

Агентство зауважує, що до цих кроків зареєстрована на Кюрасао компанія вдалася після того, як у січні Reuters з'ясувало, що SLB розширила свою діяльність у Росії, отримавши контракти на обслуговування та обладнання замість її конкурентів, які пішли з російського ринку.

При цьому ані США, ні ЄС не вимагали від західних нафтових компаній припинити роботу в Росії, але заборонили нові інвестиції, обмежили фінансові операції з Росією та обмежили експорт певного енергетичного обладнання, технологій і послуг.

Гендиректор SLB Олів'є Ле Пеш у внутрішньому зверненні до співробітників наприкінці лютого заявив, що у регіоні склалася "важка ситуація", але компанія не планує залишати російський ринок, пише Reuters з посиланням на аудіозапис.

"Наразі ми вважаємо, що найкращий варіант для всіх зацікавлених сторін - продовжувати працювати в Росії доти, доки ми можемо робити це у повній відповідності до міжнародних санкцій. Ми очікуємо, що масштаби операцій у Росії зменшаться через ринкові умови та вжиті нами заходи, у тому числі заборону на нові інвестиції та розгортання технологій", - цитує агентство аудіозапис звернення голови компанії.

За даними агентства, у 2022 році штат співробітників SLB у Росії налічував близько 10 000 співробітників, відтоді їх кількість зменшилася до 9600 осіб.

У 2022 році російський бізнес приніс 6% від загального річного доходу SLB на загальну суму $28,1 млрд, тепер ця частка впала приблизно до 5%, стверджує джерело агентства.

Як повідомлялося, у квітні НАЗК внесло провідну глобальну нафтопромислову корпорацію SLB (колишня Schlumberger) до переліку міжнародних спонсорів війни через те, що, попри вторгнення Росії в Україну, компанія розширює свій російський бізнес.

Як повідомили в Агентстві, лише з травня по жовтень 2022 року SLB поставила на російські підприємства понад 900 партій своїх товарів. На власному ж сайті компанія відкрито заявляє, що принесла до бюджету держави-терориста податків на суму понад $4,5 млрд.

Раніше агентство Reuters з'ясувало, що SLB після вторгнення Росії в Україну розширила свій бізнес у Росії, отримуючи контракти на обслуговування та обладнання від конкурентів - Halliburton Co і Baker Hughes Co, які пішли з російського ринку.

SLB раніше порушувала урядові санкції, накладені на країни, де вона працює. У 2015 році підрозділ SLB визнав себе винним у порушенні санкцій, пов'язаних з Іраном і Суданом, сплативши штраф у розмірі $237,2 млн Міністерству юстиції США.

У 2021 році SLB заплатила $1,4 млн за порушення санкцій, пов'язаних з Україною, її дочірньою компанією Cameron International Corp за надання послуг російській енергетичній компанії "Газпром-Нєфть Шельф".