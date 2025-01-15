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Орбан не приїде на інавгурацію Трампа
18:07 15.01.2025 |
Прем'єр-міністр Угорщини Віктор Орбан, найближчий соратник Дональда Трампа у Європі, не буде присутній на інавгурації нового президента США 20 січня.
Про це керівник пресслужби Орбана Берталан Хаваші повідомив виданню Telex, пише "Європейська правда".
За його словами, Орбан виступатиме з промовою в Будапешті 20 січня, під час якої наведе оцінку результатів угорського головування в ЄС.
Інавгурація Дональда Трампа відбудеться у Вашингтоні 20 січня. Штаб Трампа запросив на церемонію інавгурації кількох іноземних лідерів.
Офіс президента Аргентини Хав'єра Мілея підтвердив у грудні минулого року, що отримав запрошення. Прем'єрка Італії Джорджа Мелоні підтвердила на пресконференції 9 січня, що отримала запрошення і планує бути присутньою на інавгурації.
А колишній президент Бразилії Жаїр Болсонару оголосив на Х, що його запросили на церемонію, написавши, що він зробить все можливе, щоб отримати свій паспорт назад і поїхати до Вашингтона. Паспорт Болсонару був конфіскований у лютому минулого року після того, як бразильська влада звинуватила його у злочині проти держави.
Президент Китаю Сі Цзіньпін також отримав запрошення, але Китай оголосив, що відправить на церемонію посадовця нижчого рівня.
Кілька ультраправих політиків з Європи також оголосили про свою участь. Зокрема, очікується, що будуть присутні британський лідер євроскептиків Найджел Фарадж, француз Ерік Земмур, нідерландець Герт Вілдерс і бельгієць Том Ван Грікен.
Опозиційна президентка Грузії Саломе Зурабішвілі також підтвердила, що планує вирушити на інавгурацію Трампа.
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