Американські імпортери в очікуванні приходу Трампа скуповують товари у Китаї - Reuters

Компанії-імпортери зі США після перемоги на президентських виборах Дональда Трампа, який погрожує запровадити на китайські товари мита від 10% до 60%, наприкінці минулого року різко збільшили закупівлі в КНР електроніки, одягу, іграшок та іншої продукції.

Про це з посиланням на постачальників торгових даних у США повідомляє Reuters, передає Укрінформ.

Зазначається, що саме завдяки стрибку поставок із Китаю в останньому кварталі, коли компанії у США прагнули накопичити запаси продукції в очікуванні приходу Трампа, показник американського імпорту з КНР за підсумками року продемонстрував істотне зростання.

Так, за даними Головного митного управління КНР, у грудні експорт із Китаю до США зріс до рекордного рівня ($48,8 мільярда, що на 4,9% більше показника попереднього року, тоді як імпорт зі США скоротився на 0,1% - до $15,3 млрд - ред.).

Американські економісти зауважують, що під час свого першого президентства Трамп головним чином націлювався на китайські запчастини та компоненти, а тепер вони прогнозують запровадження мит на готову продукцію, через що імпортери прагнуть ввезти якомога більше споживчих товарів із Китаю, аби випередити очікувані високі тарифи на них.

Reuters із посиланням на канадського постачальника торгових даних Descartes Systems Group пише, що у грудні в морських портах США було вивантажено близько 451 тисячі 40-футових контейнерів із товарами з Китаю, що на 14,5% більше, ніж у грудні попереднього року.

При цьому за підсумками 2024 року імпорт до Сполучених Штатів із Китаю постільної білизни, пластикових іграшок, машин та інших товарів зріс на 15% порівняно з 2023 роком.

Водночас зростання поставок із Китаю не є унікальним явищем, бо американські імпортери, зважаючи на наміри Трампа збільшити мита на увесь імпорт до США, наприкінці року так само наростили закупівлі продукції в інших іноземних виробників, включаючи північноамериканських сусідів Мексику та Канаду.

У результаті, за даними авторитетного американського постачальника фінансової та аналітичної інформації S&P Global Market Intelligence, у четвертому кварталі кілька категорій імпортованих до США товарів з усіх географічних джерел продемонстрували суттєве зростання.

Зокрема, наприкінці року імпорт текстилю та одягу підскочив на 20,7%, товарів для відпочинку, головним чином іграшок, на 15,4%, домашніх меблів на 13,4%, а побутової техніки та електроніки - на 9,6% і 7,9% відповідно.