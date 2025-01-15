Литва взяла під охорону ЛЕП із Польщею: готується до відключення від мережі Росії

Литва із середи, 15 січня, взяла під охорону лінії електропостачання з Польщею LitPol Link, через яку в лютому країни Балтії будуть синхронізовані з континентальною Європою. Про це повідомив литовський суспільний мовник LRT.

Раніше планувалося, що Служба громадської безпеки має перейняти розподільчий пункт і трансформаторну підстанцію у приватної охоронної служби у квітні. Проте уряд схвалив пропозицію щодо перенесення термінів на січень.

У МВС Литви пояснили, що новий порядок розроблено з урахуванням запланованого на 8 лютого відключення електромереж країн Балтії від російської системи і підключення до європейських мереж.

На рішення також вплинула напружена безпекова ситуація в Балтійському морі, де останнім часом пошкоджено електричні та телекомунікаційні кабелі.